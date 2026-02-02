ANIMALES PELIGROSOS
Vídeo | Los jabalíes de paseo por los vinos de Ourense
Un grupo de jabalíes fue avistado en la zona de los vinos de Ourense la noche de este lunes. Aparentemente, los animales salvajes entraron a la ciudad buscando comida. En un video grabado por una transeúnte se muestran a cinco ejemplares de tamaño mediano corriendo por la calle Hernán Cortés en dirección a la Praza Pena Vixía. No es un secreto que el Casco Viejo acumula muchos desperdicios y eso convierte la zona en un paraíso para los jabalíes; estos recorren las calles como si fueran dueños de ellas.
En menos de un mes se han reportado dos avistamientos en el barrio de San Francisco, a muy poca distancia del centro histórico, paseándose con total impunidad.
A pesar de que ahora está permitida su caza, esta es una especie difícil de controlar poblacionalmente y ningún efecto climatológico adverso los limita.
Los jabalíes incluso pueden atacar en situaciones concretas, como cuando están acompañados de sus crías, heridos o se ven acorralados, ya que reaccionan de forma defensiva e imprevisible. Su fuerza, velocidad y la presencia de colmillos afilados hacen que una embestida pueda causar heridas graves, por lo que es importante mantener siempre la distancia.
