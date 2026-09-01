Pontón pide un plan de choque de 400 millones ante el coste de vida

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, sitúa el coste de vida como la prioridad de su formación en el nuevo curso político y ha propuesto un plan de choque de 400 millones de euros con medidas para familias, autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Así lo trasladó este lunes en una rueda de prensa ofrecida tras la reunión de la dirección del Bloque y en la que señaló el coste de la vida, la financiación y la defensa del idioma gallego como las prioridades de su formación de cara al curso político que arranca con el objetivo de “poner a los gallegos y gallegas en el centro del debate y aportar soluciones a los problemas que le afectan directamente a su día a día”.

La portavoz nacional del Bloque avisó de que “vivir en Galicia es cada vez más caro” y de que los salarios e ingresos de las familias “no crecen al mismo ritmo que los precios”. Así, indicó que la alimentación, la vivienda, la electricidad, los combustibles, el transporte y los gastos del inicio del curso escolar ponen “contra las cuerdas” a miles de familias, así como a personas autónomas, pequeñas empresas, comerciantes y sectores productivos.

Entre las medidas propuestas por el BNG, en el ámbito de la vivienda, aboga por regular por ley las de uso turístico, declarar zonas de mercado residencial tensionado y establecer ayudas en función de la renta para hacer frente al incremento de los alquileres y de las hipotecas.

También propuso un bono de transporte gallego para abaratar los desplazamientos e incrementar las ayudas a las familias con menos recursos para afrontar los gastos del inicio escolar, al tiempo que reclama recuperar la gratuidad de los libros de texto.

La propuesta incluye, además, ayudas a los sectores económicos más afectados por la subida de los combustibles y de la electricidad y medidas de apoyo al sector agroganadero afectado por la sequía, así como una mayor intervención pública en el sector energético y mecanismo para limitar los precios de los alimentos básicos y de los suministros esenciales. “No puede ser que cada vez que sube el precio de la energía o de los alimentos sean las familias y las pequeñas empresas las que paguen la factura”, advierte Pontón.

Besteiro alerta de la situación del agua

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, exigió ayer desde Baiona a la Xunta que acometa una planificación adecuada, global y con vistas al futuro para garantizar el abastecimiento de agua en Galicia. Durante una visita al embalse de Baíña, puso como ejemplo los problemas de abastecimiento en Baiona, que triplica su población en verano debido al turismo, y recordó que tiene que ser la ciudad de Vigo la que acuda en su ayuda para garantizar el agua. Según Besteiro, “el único que parece que no entiende que tenemos un problema real de agua” es el gobierno de la Xunta y el PP de Galicia, que al ser cuestionado por la situación, se limita a “confiar en que llueva” o “echar la culpa a los ayuntamientos”. En su opinión, la situación es “alarmante”.