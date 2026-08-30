El PPdeG sitúa en la agenda la “estabilidad” de la Xunta

Financiación, sequía, el estado de la sanidad pública, la AP-9 o cuestiones educativas son algunas de las prioridades que los distintos partidos con representación parlamentaria en Galicia tienen en mente -y han traducido o lo harán en iniciativas en la Cámara- en el arranque de un nuevo curso político marcado ya por la presencia de citas con las urnas a la vista y, en el ámbito estatal, por la crisis de Ceuta.

En este escenario, fuentes del PPdeG consultadas- trasladan, a modo de resumen, que su “objetivo” para este curso político “es Galicia” y anticipan que prevén seguir reivindicando lo que corresponde a la comunidad “ante los incumplimientos” del Gobierno de España y ante una oposición que ve “a la deriva y que piensa más en su ideología que en lo que necesita Galicia”.

Con el trasfondo del debate de la reforma del modelo de financiación autonómica, que junto con la crisis migratoria de Ceuta marca el arranque del curso político también en el ámbito estatal, los populares avanzan que seguirán “exigiendo igualdad entre todos los españoles y que Galicia no sea menos que nadie”. Y “como partido de gobierno” comprometen “seguir la senda de la estabilidad y buscando inversiones” para Galicia.

Los populares gallegos, que celebraron el sábado su simbólico acto de final del verano en Cerdedo Cotobade, no obvian que el nuevo curso viene marcado por la convocatoria de dos procesos electorales con incidencia en la comunidad: las elecciones municipales de mayo de 2027 y las generales, cuya fecha fijará el presidente estatal, Pedro Sánchez.

Al respecto, el presidente gallego, Alfonso Rueda, ya reveló este verano que quiere que los suyos trabajen para lograr gobernar las cuatro diputaciones y mejorar en concejales entre “todas” las ciudades. Pero además de calentar motores en clave electoral con actos externos, el trabajo se reactiva también en la Cámara autonómica, donde se inició antes del parón estival el diálogo -del que el BNG se ha desmarcado de lo que ve “un paripé”- para renovar el Plan de Normalización Lingüística, y donde tendrán presencia otros temas de máxima actualidad como la crisis migratoria de Ceuta.

Relacionado La Xunta cifra en 388 millones el perjuicio para Galicia hasta abril por el retraso de entregas a cuenta

Entre los más recientes expedientes del registro figura la solicitud de la Xunta de que comparezca por petición propia el director xeral de Familia, Jacobo Rey, para informar de la situación y acogida de menores migrantes de Canarias, Ceuta y Melilla. Por su parte, los populares han registrado otras iniciativas con exigencias como la “rectificación de la decisión de eliminar la financiación estatal de las nuevas plazas de Medicina”, y con el foco en asuntos como la ejecución de fondos europeos de la Xunta o el acuerdo con la patronal y UGT para el control de las bajas.

La reactivación total en la Cámara autonómica se sellará el martes con la reunión que fijará el orden del día del que será el primer pleno del nuevo periodo de sesiones, al igual que el Gobierno gallego, que se volverá a sentar en el Consello la próxima semana.

BNG y PSdeG eligen sus temas

Fuentes nacionalistas consultadas indican que, de cara al primer pleno del nuevo periodo de sesiones, los asuntos que tienen sobre la mesa y “mejor plasman las prioridades” del BNG son la financiación, la situación de “colapso” que ve en la sanidad pública, el inicio del curso escolar y la transferencia de la AP-9. Más allá, en modo de “grandes ejes” para el arranque del curso político, el BNG pondrá el foco en el “encarecimiento del coste de la vida, la crisis de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y el avance en el autogobierno”.

“Para nosotros, el curso no empieza en septiembre. Empieza en el balance del verano. Y el verano gallego ha dejado un retrato bastante nítido del gobierno que tenemos. Tres asuntos distintos, el agua, la financiación y la sanidad y un mismo comportamiento: la Xunta activa la maquinaria cuando puede señalar a Madrid y desaparece cuando el problema es enteramente suyo”, traslada, de su parte, el PSdeG, bajo el liderazgo de Gómez Besteiro pero con varios frentes abiertos, especialmente en Lugo con José Tomé.

La sequía es uno de los temas que, según fuentes socialistas, está en su listado de prioridades, como también la financiación autonómica. “Y ahí la posición socialista no ha cambiado: hay que sentarse a negociar”, sostiene el PSdeG. El tercer pilar para los socialistas es la sanidad pública, donde consideran que “cuando piensas que es imposible ir a peor, viene el PP a quitarte la razón”.