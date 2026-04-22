Se reactiva en Galicia el procedimiento para realizar quemas agrícolas y restos forestales acopiados

La Consellería do Medio Rural reactivará a partir de este jueves, 23 de abril, las comunicaciones para llevar a cabo quemas agrícolas por parte de particulares en Galicia, así como las solicitudes de autorización para las de restos forestales amontonados.

En el caso de las quemas agrícolas, quienes soliciten un nuevo permiso el jueves, teniendo en cuenta que la comunicación debe efectuarse siempre con dos días de antelación, podrán realizar la quema a partir de este sábado, 25 de abril.

Estas comunicaciones pueden realizarse a través de la web específica o llamando al 012. Como venía siendo habitual, los ciudadanos deberán confirmar que se trata de una quema de restos agrícolas procedentes de explotaciones. En el caso de efectuar el trámite por teléfono, deberán indicar también esta circunstancia.

Además, también se retomarán a partir de este jueves las solicitudes de autorización para efectuar quemas de restos forestales amontonados. En este caso, es necesario contar con autorización administrativa, dado el mayor riesgo de la actuación.

Cabe añadir que las comunicaciones y autorizaciones de quemas a través de la web de la Consellería son posibles de acuerdo con lo establecido en el artículo 34 de la Ley de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia. Asimismo, en días laborables, también está disponible el teléfono 012 para facilitar los trámites.

Tanto las comunicaciones como las autorizaciones dejarán de tener validez en días con viento y altas temperaturas.