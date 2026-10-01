Rueda acusa al Gobierno de aprobar los decretos de vivienda con "inseguridad jurídica enorme"

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado al Gobierno central la aprobación este viernes de sendos decretos en materia de vivienda "contrarreloj" y con "una inseguridad jurídica enorme". "Dos decretos cuyo contenido íntegro no conocemos", ha señalado sobre los aprobados en el Consejo de Ministros del martes que incluyen, entre otras cuestiones, protección frente a desahucios; la prohibición de la compra de viviendas por 'fondos buitre' hasta 2028 y la prórroga de dos años de los contratos en vigor que finalicen antes del 31 de diciembre de 2028, entre otras medidas.

De ellos, ha considerado qe "sus efectos son fáciles de aventurarlos", ha insistido al cuestionar la forma en que han sido aprobados y que vayan a dar seguridad. Así lo ha expuesto en la Conferencia Empresa Hoy, promovida por Nueva Mutua Sanitaria, bajo el título "Tres desafíos de la empresa española: competitividad, marco legal y absentismo laboral".

Sobre los temas que se abordan en esta jornada, ha aseverado que "marco legal es tanto como decir estabilidad". "Un marco que se respete, que sea realista y sea eficaz, que es todo lo contrario a lo que está pasando ahora mismo", ha señalado en referencia al Gobierno central.

Además, ha defendido que Galicia contará con unas cuentas en vigor el 1 de enero. "La cantidad de cosas que no se pueden hacer cuando no hay presupuestos", ha sentenciado en sus críticas al Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Esto pasa cuando no hay estabilidad", ha remarcado.

Competitividad

Ya sobre la competitividad, ha indicado que "es poner las condiciones para que cada uno haga lo que pueda". "Remover obstáculos que muchas veces no deben estar", ha aseverado para incidir en que la Xunta trabaja en este objetivo.

Al hilo de ello, ha hecho referencia a que proyectos empresariales que "vengan a Galicia y cumplan tienen que tener derecho a establecerse". "Aquí estamos teniendo cada vez más capacidad", ha afirmado al aludir, además, a medidas para "aprovechar las nuevas oportunidades de negocio que va a haber con financiación europea".

No obstante, ha insistido en la necesidad de mano de obra. "No tiene una solución fácil", ha indicado para recordar que están en negociación del Gobierno central para poder facilitar los permisos de trabajo.

Absentismo laboral

Mientras, sobre el absentismo laboral ha recalcado que es "un evidente problema". "En Galicia supone al año un coste de casi el tres por ciento de nuestro PIB, hay que abordarlo sin demagogias, sin planteamientos ideológicos", ha expuesto.

Relacionado El absentismo laboral en Galicia supera en un punto la media estatal

"Todo aquel trabajador que tenga una razón objetiva que le inhabilite para trabajar tiene todo el derecho del mundo a estar de baja". No obstante, ha insistido en abordar casos como "aquel que no tenga una razón objetiva para estar de baja y esté provocando una pérdida a su empresa".

Al respecto, ha defendido el plan pactado por la Xunta con UGT y empresarios para abordar esta cuestión "desde la prevención hasta el acompañamiento cuando se producen las reincorporaciones". En este sentido, ha remarcado la "incidencia en Galicia de las bajas de larga duración" y ha aludido, además, al papel de las mutuas en este ámbito.