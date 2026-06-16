Así es Alume, la nueva aplicación para alertar de incendios en Galicia con solo unos clicks

La lucha contra incendios forestales estrena este año en Galicia la utilización de la inteligencia artificial (IA) para la detección de columnas de humo a través de las cámaras de videovigilancia que la Xunta tiene implantadas a lo largo de todo el territorio gallego.

Además, desde este martes ya se puede descargar una aplicación para enviar alertas de fuego a los centros de coordinación provincial contra el fuego.

Son dos herramientas "fundamentales" en la detección "temprana" de incendios, según ha destacado la conselleira de Medio Rural, María José Gómez. El objetivo es "llegar antes" para extinguir las llamas, ha resaltado en rueda de prensa.

Junto a ella, el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, ha explicado que, de media, el dispositivo tarda en llegar 20 minutos al punto en el que se declara un fuego. Con estos dos sistemas --IA y aplicación-- lo que se pretende, ha recalcado, es "anticiparse".

Funcionamiento

Por su parte, el coordinador de sistemas informáticos de la dirección xeral, Gustavo Álvarez, ha informado de cómo funcionan ambas herramientas.

Alume, la nueva aplicación para alertar sobre incendios forestales en Galicia

La aplicación, que se lanza este mismo martes en una "primera fase", primó la "facilidad de uso", de modo que es "muy intuitiva" y sitúa a Galicia como la primera comunidad en disponer de un sistema de este tipo para avisar de un incendio foretsal.

Desarrollada en un "tiempo récord" que el director xeral de Defensa do Monte ha concretado en cuatro meses, Alume, que es el nombre de la aplicación, permite dar la alerta por la existencia de un fuego en escasos clicks, y sin capturar información sobre la identidad de quien da el aviso.

Por su parte, el personal de los centros de coordinación tiene "mucha experiencia" para evaluar y filtrar dichas alertas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en fuegos cercanos a casas es habitual recibir varias llamadas (al número 085, que ya se puso en marcha hace años, y que sigue disponible).

Para ello, entre otros métodos, emplean la red de videovigilancia de la Xunta, que permite comprobar cuál es la situación en las coordenadas para las que se dio el aviso.

"Muy entrenada"

En cuanto a la IA, funciona a partir de una red neuronal que está "acostumbrada a ver columnas de humo". Una vez detectado un incendio, se pasa a un moderador para eliminar falsos positivos, y de ahí va a la aplicación de gestión de incendios de la Xunta, según ha indicado el coordinador de sistemas informáticos de Defensa do Monte.

El algoritmo está entrenado desde hace dos años aprovechando la red de cámaras que implantó la Xunta en 2018. Cámaras "muy potentes", según ha incidido Álvarez, quien señala que "gracias a este entrenamiento es capaz de detectar humo" que el ojo humano no ve en la imagen de videovigilancia hasta que esta es ampliada.

Asimismo, para "evitar ruido" también se aplican máscaras de exclusión, por ejemplo para eliminar las columnas de humo de chimeneas de industrias, o las quemas controladas --que previamente deben ser autorizadas--.

De forma recurrente se actualiza el algoritmo, de modo que "se va ganando en fiabilidad", según ha llamado la atención este responsable. Se trata, según ha resumido el director xeral de Defensa do Monte, de configurar un "sistema híbrido" entre "humano y máquina" para auxiliar y contribuir a mejorar los tiempos en la lucha contra los incendios forestales.

Entre otros medios tecnológicos, Gustavo Álvarez, como la conselleira, también se ha referido a los tres drones nido --con ocho motores-- que prevé el plan contra incendios de la Xunta este año, a tenor de una colaboración con Abanca. Estos incorporan una cámara óptica y otra termográfica, que permite la visión nocturna.

Por su parte, los helicópteros de extinción de la Xunta cuentan con una cámara óptica, mientras que el de coordinación tiene también una termográfica.

Fajas secundarias

A preguntas de los periodistas, la conselleira ha hecho hincapié en que la responsabilidad de mantener limpias las fajas secundarias --terreno alrededor de los núcleos de población-- es de los dueños y de los ayuntamientos.

Sobre el convenio de la Xunta, con la empresa pública Seaga, ha advertido que el 30% de los 299 ayuntamientos adheridos han solicitado alguna actuación.

Así las cosas, concluido el plazo, empiezan las inspecciones para comprobar cómo se encuentra el territorio. De haber incumplimiento, será a continuación cuando se envíen las notificaciones a los propietarios y, después, las sanciones, de ser el caso.

"No es una cosa de hoy para mañana" ni existe "una barita mágica", ha remarcado la conselleira. "Tenemos que ser conscientes de que hay un riesgo para la población", ha alertado.

De hecho, la comunidad gallega afronta jornadas con altas temperaturas tras un fin de semana en el que fue preciso declarar la situación 2 --por riesgo para viviendas por la proximidad del fuego-- en incendios en Padrón (A Coruña) y en Boborás.