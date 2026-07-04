Rueda destaca la importancia de la llegada de SAIC Motor

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó este sábado que la llegada de la multinacional china SAIC a Galicia “abrirá novas oportunidades de negocio”, y avanzó la llegada la próxima semana a Ferrol de un buque con vehículos de la empresa.

Tal y como trasladó el Gobierno gallego, el presidente autonómico resaltó en un vídeo compartido en sus redes sociales ayer que el gigante de la automoción eligió la comunidad como su sede en la Unión Europea por su “solvencia técnica e industrial, estabilidade institucional e garantías”.

Para Rueda la llegada de SAIC a Galicia “abrirá novas oportunidades de negocio e consolidará á Comunidade como un territorio moi atractivo para investir”.

Además, recordó que generará riqueza y empleo, suponiendo en su primera fase unos 200 millones de inversión y la creación de 2.300 empleos, directos e indirectos, entre las sedes previstas de Ferrol y As Pontes.

Prueba logística

En este sentido, avanzó que la próxima semana llegará al puerto de Ferrol un buque con vehículos de la empresa, que servirá a modo de prueba logística para seguir avanzando en toda la tramitación. “As cousas están a marchar a moi bo ritmo”, remarcó. Finalmente, apuntó que aún queda mucho camino por delante, pero Galicia “está preparada para acoller a esta empresa”, que asegura supondrá un antes y un después para las comarcas en las que se situarán sus sedes y para Galicia.

El pasado mes de abril Alfonso Rueda realizó un viaje como presidente del Gobierno gallego a China con una agenda de trabajo centrada en posicionar a nuestra comunidad como un destino atractivo para la inversión industrial.

El primer día, el mandatario gallego visitó el centro de I+D de SAIC Motor y mantuvo un encuentro con el presidente de la compañía, Xiaoqiu Wang, y otros miembros de la directiva. El siguiente visitó el salón del automóvil Beijing Auto Show y mantuvo una reunión con representantes de Goldwind, uno de los principales proveedores mundiales de turbinas para la energía eólica. Finalmente, el último día, Rueda cerró su agenda visitando la fábrica de baterías de SAIC Motor en Zhengzhou.

La fábrica que SAIC proyecta en Ferrol generará unos 1.000 empleos directos, de los que cerca de 540 serán en producción y 460 logísticos. Así se desprende del proyecto en información pública, declarado Proyecto Industrial Estratégico por el Consello de la Xunta el pasado 1 de junio.

La iniciativa supondrá una inversión cercana a los 197 millones de euros y sus promotores prevén que el impacto total ascenderá a unos 2.300 empleos en Galicia, al incluir el empleo indirecto asociado a las cadenas de valor de la automoción y la logística.