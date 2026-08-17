Rusowsky fusionó pop, electrónica y sonidos urbanos en Costa Feira

Costa Feira asistió este sábado a uno de esos conciertos en los que importa menos poner una etiqueta que reconocer una personalidad. Rusowsky, vallisoletano criado en Madrid, reunió a 5.200 personas en Sanxenxo y llevó al escenario una mezcla de pop, electrónica, rhythm and blues y sonidos urbanos.

La jornada comenzó con Guzmen, músico vigués que se mueve entre el pop alternativo y el indie. Después llegó Rusowsky, con un directo sostenido por una tensión entre intimidad y exceso, entre la fragilidad de algunas melodías y el empuje de una producción concebida casi como un instrumento más. Las melodías más delicadas convivieron con bases electrónicas, voces procesadas y una producción con peso en el resultado final.

El repertorio giró en torno a “Daisy”, el álbum publicado en 2025. Canciones como “malibU”, “Altagama”, “Sophia”, “Bby Romeo” o “Kinki Fígaro” ocuparon un lugar destacado en un concierto en el que las fronteras entre estilos quedaron difuminadas.

Uno de los atractivos del directo estuvo precisamente en esa capacidad para pasar de un registro a otro sin que el conjunto perdiese sentido. Rusowsky no necesitó convertir cada cambio de estilo en una declaración de intenciones: las canciones avanzaron con naturalidad entre ritmos urbanos, momentos más melódicos y pasajes electrónicos. Por momentos, el escenario parecía un espacio de experimentación; en otros, la atención estaba puesta simplemente en la canción y en la conexión con el público.

La actuación llega en un momento de creciente proyección para el músico, que trabajó junto a artistas como Ralphie Choo, Jean Dawson, La Zowi o Judeline. Su participación junto a esta última en “BbY Wow”, incluida en el último álbum de Karol G, ha contribuido a ampliar su presencia fuera de su circuito habitual.

Antes de Rusowsky, Guzmen puso en marcha la noche ante el público de Costa Feira. El músico vigués pasó de las versiones y los contenidos en redes a desarrollar un proyecto propio, con el álbum “Joven Estrella” como uno de sus principales pasos. Su colaboración con Juancho Marqués en “O Grove” suma además una nueva referencia a un proyecto que se mueve entre el pop y los sonidos urbanos.

Las dos actuaciones dejaron una estampa de la nueva escena pop española con artistas jóvenes que mezclan referencias sin demasiadas fronteras y que encuentran en el directo un lugar para probar hasta dónde pueden llevar sus canciones.