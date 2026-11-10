Las salidas de vía, principal causa de accidentes mortales en Galicia

Las salidas de vía, con 43 víctimas mortales en 2025, son la principal causa de muerte en las carreteras gallegas, según se trasladó desde la Delegación del Gobierno con motivo de la reunión de la Comisión Autonómica de Tráfico y Seguridad Viaria. El pasado año perdieron la vida 96 personas en las carreteras interurbanas de Galicia, seis más que en 2024, en un contexto de estancamiento de las cifras de siniestralidad y de incremento de la circulación.

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El balance de 2025 refleja una evolución desigual entre las provincias gallegas. A Coruña registró 39 personas fallecidas, una más que en 2024, mientras que Lugo experimentó el mayor incremento, al pasar de 16 la 26. Por el contrario, Ourense redujo las víctimas mortales de 14 a 11 y Pontevedra de 22 a 20. En el conjunto de Galicia se contabilizaron 91 siniestros mortales, frente a los 79 del año anterior y 2.638 accidentes con víctimas, un 5% más.

Importantes oscilaciones

En la reunión, se puso de manifiesto la variabilidad de las cifras provinciales, especialmente en A Coruña y Lugo, que registran importantes oscilaciones entre ejercicios. Uno de los datos más relevantes es el incremento de las víctimas mortales por salidas de vía, que pasaron de 24 la 43 y se convirtieron en la principal tipología de accidente mortal en Galicia.

En esta línea, se abordó también la importancia de los sistemas avanzados de ayuda a la conducción que evitan que el coche abandone la carretera o el carril por un descuido o fatiga del conductor. Por el contrario, los fallecidos en colisiones frontales se redujeron de 26 a 19. Además, 86 de las 96 personas fallecidas perdieron la vida en carreteras convencionales y otras vías interurbanas, frente a las diez registradas en autopistas y autovías.

El delegado del Gobierno llamó también la atención sobre la seguridad de los usuarios más vulnerables, que representan 39 de las 96 víctimas mortales de 2025, casi cuatro de cada diez. Entre ellas figuran 22 motoristas, 15 peatones, un ciclista y una persona usuaria de ciclomotor. El balance recoge también un incremento de las víctimas de 65 o más años, que pasan de 25 la 36.

En este contexto, en la reunión se recordó la normativa de circulación que entró en vigor el pasado 1 de octubre y que incorpora una mayor consideración de los usuarios vulnerables. La comisión destacó, igualmente, la puesta en marcha, el pasado mes de abril, del teléfono 018 de atención a las víctimas de siniestros de tráfico, un servicio que ofrece orientación y apoyo psicológico, jurídico y social a las personas afectadas y a sus familias.