Samil resiste a los elementos en el Día de las Fuerzas Armadas

La imagen más inesperada del Día de las Fuerzas Armadas en Vigo llegó antes incluso de que arrancara el gran desfile. La bandera de España que debía presidir la ceremonia cayó durante la maniobra de izado y obligó a modificar el protocolo previsto. Minutos antes ya se había confirmado la otra gran noticia de la jornada: la suspensión del desfile aéreo y del salto paracaidista debido a las adversas condiciones meteorológicas. La niebla y los cielos cubiertos impidieron la participación de las aeronaves y frustraron uno de los momentos más esperados del programa.

Pese a esos contratiempos, Samil acogió una multitudinaria celebración que reunió a miles de personas en una jornada histórica para la ciudad, que por primera vez ejerció como sede principal de los actos centrales del Día de las Fuerzas Armadas. Según cifras facilitadas por la Subdelegación del Gobierno, unas 100.000 personas siguieron el desfile a lo largo de la avenida. Desde primera hora de la mañana comenzaron a llegar ciudadanos dispuestos a asegurar un buen lugar. Mucho antes de las nueve, numerosas familias ocupaban ya distintos puntos del recorrido de 1.165 metros. Banderas de España, cámaras de fotos y teléfonos móviles acompañaron una espera que se prolongó durante varias horas.

El acto comenzó poco después del mediodía con la llegada de los Reyes y de la princesa Leonor. Felipe VI vistió el uniforme del Ejército de Tierra; la reina Letizia acudió junto a él; y la heredera lució el uniforme del Ejército del Aire y del Espacio, apenas unos días después de completar parte de su formación en paracaidismo en la base de Alcantarilla. Era además su primera participación en el acto central del Día de las Fuerzas Armadas.

Contratiempo

Los honores corrieron a cargo de unidades de la Guardia Real. Tras la revista a las tropas, llegó el momento del izado de la bandera. Fue entonces cuando se produjo uno de los incidentes de la jornada. La enseña nacional se precipitó durante la maniobra y tuvo que ser retirada. La Guardia Real la recogió y la depositó en una bandeja ceremonial. Finalmente, pasó a presidir el acto la bandera del Batallón de Honor de la Guardia Real, la más antigua entre las presentes. La meteorología también había obligado previamente a cancelar el salto de los paracaidistas Alberto Vidal, natural de Pontevedra, y Pablo García Matanza, de Lugo. Tampoco pudieron despegar las 17 formaciones aéreas previstas ni desarrollarse las exhibiciones programadas. La niebla se mantuvo durante toda la mañana y dejó sin una de sus principales atracciones a los asistentes. Superados los contratiempos, la ceremonia recuperó su solemnidad con el homenaje a los caídos. Felipe VI y la princesa Leonor depositaron una corona de laurel en memoria de quienes perdieron la vida en acto de servicio. Más de 700 invitados presenciaron el tributo, entre ellos familiares de militares fallecidos. El emotivo acto fue acompañado por un prolongado aplauso del público.

Despliegue

A continuación comenzó el despliegue terrestre, el gran protagonista de la jornada. Un total de 3.746 militares de la Guardia Real, el Ejército de Tierra, la Armada, el Ejército del Aire y del Espacio, la Unidad Militar de Emergencias y la Guardia Civil recorrieron la avenida de Samil. La primera parte correspondió al desfile motorizado. Más de un centenar de vehículos atravesaron el paseo marítimo. Abrieron la marcha las motocicletas Harley-Davidson de la Guardia Real. Después llegaron vehículos todoterreno de la Brigada Galicia VII, con base en Pontevedra, carros de combate Leopard y Pizarro, vehículos Vamtac fabricados en Galicia, blindados Dragon 8x8, medios anfibios de la Armada y una amplia representación de la UME. El despliegue concluyó con los vehículos y embarcaciones de la Guardia Civil.

El desfile a pie tomó después el relevo. Las distintas unidades avanzaron ante la tribuna real entre aplausos continuos. La Guardia Real abrió la marcha y también la cerró. Desfilaron compañías de Infantería de Marina, alumnos de escuelas militares, zapadores paracaidistas, efectivos de la Brilat, tropas de montaña, especialistas en transmisiones y miembros de la Guardia Civil. La Unidad Militar de Emergencias fue una de las formaciones más ovacionadas por el público. También despertaron gran expectación los guías caninos y varias de las unidades más reconocibles del desfile.

Protagonistas

Sin embargo, las miradas se concentraron especialmente en dos protagonistas tradicionales. Por un lado, la cabra Baraka, mascota del Tercio “Gran Capitán” de la Legión, que volvió a convertirse en uno de los grandes reclamos populares. Por otro, los caballos del Grupo de Escoltas de la Guardia Real, que arrancaron aplausos a lo largo de todo el recorrido.Entre las autoridades presentes figuraron la ministra de Defensa, Margarita Robles; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Ángel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; y el alcalde de Vigo, Abel Caballero.

También asistieron representantes civiles y militares llegados de distintos puntos de España para una cita que convirtió durante unas horas la playa de Samil en el principal escaparate de las Fuerzas Armadas. Tras más de setenta minutos de desfile, concluyó una jornada que combinó solemnidad, simbolismo y participación ciudadana. Aunque la niebla privó a Vigo del espectáculo aéreo previsto y la caída de la bandera alteró el protocolo inicial, la respuesta del público sostuvo una celebración que quedará como una fecha señalada para la ciudad.