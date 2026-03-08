Tres heridos, uno excarcelado, tras un choque frontal entre dos coches en Salvaterra de Miño

Tres personas resultaron heridas, una de ellas tuvo que ser excarcelada por los equipos de emergencia, tras una colisión frontal entre dos turismos registrada en Salvaterra de Miño.

El 112 Galicia recibió aviso del accidente de tráfico a las 19:20 horas a través de varias llamadas de particulares. Según indicaron los alertantes, los vehículos chocaron frontalmente en el kilómetro 11 de la carretera PO-510, a su paso por la parroquia de Cabreira.

Desde la sala de operaciones se movilizó de inmediato al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 y a los Bomberos de O Porriño, ya que los testigos alertaban de la posible presencia de personas atrapadas en uno de los vehículos.

Una vez en el lugar, los bomberos tuvieron que utilizar material de excarcelación para liberar a uno de los ocupantes. Posteriormente, los servicios sanitarios trasladaron a los tres heridos al hospital de referencia.

En el operativo también participaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico.