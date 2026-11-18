Las tres universidades públicas gallegas dan un nuevo paso en el cuidado de la salud mental de sus estudiantes. Las rectoras y el rector de la USC, la Universidade de Vigo y la UDC, Rosa Crujeiras, Carmen García Mateo y Ricardo Cao, han firmado un convenio, dotado con 60.000 euros, que da continuidad al de 2025. Ese año los servicios de acompañamiento psicológico de los campus gallegos atendieron a 370 alumnos.

Las universidades defienden que cuidar el bienestar emocional forma parte de su misión. Según la rectora de la Universidade de Vigo, es “fundamental que la experiencia universitaria sea una experiencia plena”, y las instituciones tienen “la responsabilidad y la obligación de atender el bienestar emocional” de su estudiantado. “Las acciones que desarrolla este protocolo van en esa línea”, añadió García Mateo.

El convenio permitirá implantar y evaluar en 2026 el protocolo común de acompañamiento psicológico elaborado el año pasado. Con él, las universidades se adelantan a las exigencias del nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario, que reconoce el derecho del alumnado a una atención psicológica gratuita y accesible, a la coordinación con los servicios públicos de salud y el deber de contar con un protocolo de estas características.

Los servicios universitarios llevan años funcionando. En la Universidade de Santiago, el servicio de atención psicológica ha atendido desde 2021 a 655 personas, cerca de un centenar derivadas al sistema de salud, y ha realizado más de 4.600 intervenciones. Crujeiras señaló que la demanda ha crecido, en parte por la mayor difusión que hace la propia institución. Hoy el servicio cuenta con dos profesionales a tiempo completo, una en Lugo y otra en Santiago.

Acompañamiento

“Es fundamental que nuestros estudiantes tengan un lugar al que acudir ante cualquier problema y que sepan que la institución a la que van a desarrollar sus estudios puede acompañarlos”, subrayó la rectora de la USC. Para las universidades, añadió, el bienestar psicológico es clave para desarrollar la actividad académica en las mejores condiciones y facilitar la integración sociolaboral.

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La Universidade de Vigo, con tres campus muy separados geográficamente, también afronta una demanda creciente que no puede cubrir del todo con los medios actuales, por lo que mantiene lista de espera. García Mateo se mostró satisfecha con el trabajo realizado, pero reconoció que hacen falta más fondos y adelantó que la institución destinará más recursos “dentro de nuestras posibilidades”. La UDC presentó un balance más positivo. Su programa, nacido en 2021, ha atendido a 620 personas, en su mayoría estudiantes.