Riesgos emocionales entre los jóvenes de familias vulnerables en Ourense

La Fundación Amigos de Galicia (FAG) redobla la atención psicológica a niños y adolescentes con graves problemas emocionales en todo el ámbito autonómico. El Servicio de Psicología de la entidad ha identificado malestares significativos en menores que reportan serias fracturas afectivas o relacionales con las figuras de autoridad familiar, además del peso abrumador que representan para ellos las limitaciones económicas.

De los 326 casos de riesgos críticos intervenidos en Galicia en 2025 (autolesiones y pensamientos suicidas), 16 se localizan en toda la provincia de Ourense. De las 445 atenciones psicológicas que requirieron intervención intensiva, 80 casos corresponden a Ourense capital, O Barco de Valdeorras y O Carballiño. En un terreno tan delicado como este, las estadísticas, por pequeñas que pudiesen parecer, hablan de heridas sociales cuya repercusión nunca debería subestimarse.

Advierten los especialistas de la institución que el reflejo directo de la disfuncionalidad familiar se palpa en el espacio educativo, a menudo expresada a través de conductas depresivas o violentas. “A lo largo de este año hemos tenido casos de menores que llegaron al servicio tras varios intentos de suicidio. Son realidades de extrema gravedad, con un elevado riesgo y un profundo sufrimiento emocional. La intervención psicológica continuada, coordinada con las familias, está siendo clave para estabilizar la situación y ofrecerles herramientas para seguir adelante. Situaciones como estas recuerdan la importancia de contar con recursos especializados y accesibles, porque la atención a tiempo puede marcar literalmente la diferencia entre la vida y la muerte”, comenta Carla Rodríguez, profesional del Servicio de Psicología de FAG.

Acompañamiento psicológico

La intervención psicológica en el ámbito educativo permite la detección temprana de situaciones de riesgo, dado el hecho de que es en este escenario donde los niños y adolescentes permanecen una parte significativa de su tiempo, y por tanto, es allí donde expresan sus conflictos familiares.

Cristina García, psicóloga vinculada a FAG, observa: “Los datos que recogemos a través de las encuestas reflejan una clara correlación entre el malestar emocional que expresan muchos niños y niñas y la falta de apoyo percibido por parte de sus padres, madres o figuras de referencia. En algunos casos, las dificultades económicas y emocionales del entorno familiar limitan su capacidad de acompañamiento. El acompañamiento psicológico permite trabajar estos vínculos, detectar factores de riesgo y fortalecer redes de apoyo fundamentales para el bienestar y el desarrollo emocional de los menores”.