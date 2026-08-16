Los vecinos de Ons, en pie de guerra por su fiesta patronal

Los vecinos de la Illa de Ons bloquearon ayer el desembarco de los primeros pasajeros que llegaron al archipiélago para protestar contra la decisión del Parque Nacional Illas Atlánticas de no autorizar la verbena de las Festas de San Xaquín, prevista para el próximo sábado. Los isleños consideran que la prohibición supone un nuevo recorte de sus derechos y amenazan con tomar nuevas medidas si no reciben una respuesta favorable antes del miércoles.

La asociación vecinal considera que la medida no respeta la vida isleña y exige una solución antes del miércoles

La protesta comenzó a primera hora en el muelle, donde un grupo de vecinos se concentró portando pancartas y reclamando poder celebrar unas fiestas que, según defienden, forman parte de la tradición de la isla desde hace alrededor de 200 años. Durante el bloqueo, los manifestantes se situaron delante de los turistas que desembarcaban.

“Cumplir con la tradición”

“Hicimos un bloqueo para dar un poco de visibilidad porque si nosotros que nacemos y vivimos aquí no tenemos la tranquilidad de hacer nuestra vida de pueblo, no vamos a permitir que venga gente de fuera a disfrutar de nuestras playas y espacios cuando nosotros no podemos hacer cumplir con nuestra tradición”, explica María José Pérez, presidenta de la Asociación de Vecinos. El conflicto se originó este viernes, cuando el Concello de Bueu comunicó a los vecinos que el Parque Nacional había autorizado los actos previstos para el domingo, pero no la verbena del sábado. El motivo es que el Plan Rector de Uso e Xestión de Ons, en vigor desde 2019, prohíbe la utilización de megafonía en la isla, un elemento necesario para la actuación del grupo musical prevista durante la fiesta.

Los vecinos cuestionan esta interpretación del plan, ya que aseguran que la verbena lleva celebrándose durante décadas y que nunca se había planteado este impedimento. “La fiesta lleva celebrándose 200 años y no se murió ninguna gaviota por ello”, señala Pérez, que recuerda que el Plan de Usos establece el respeto a la vida isleña y sus tradiciones. El año pasado tampoco pudieron celebrar la verbena, aunque en aquella ocasión el motivo fueron las obras de mejora de la carretera de Curro, que hacían peligroso el desarrollo del evento. Para este año, los vecinos esperaban recuperar una celebración que, según explican, se limita a un grupo de tres o cuatro personas tocando durante unas dos horas para los habitantes de la isla. La presidenta de la asociación considera además que, si el objetivo es preservar Ons, debería revisarse el modelo de gestión del Parque. “Si lo que quieren preservar es Ons, deberían plantearse dejar entrar a 1.800 personas al día”, apunta.