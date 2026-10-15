A la venta viviendas, fincas y locales comerciales embargados a narcos en Galicia por valor de 2 millones

La delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas organiza una nueva subasta de bienes decomisados a históricos narcotraficantes como Marcial Dorado, para el 19 de noviembre. Del total de 26 lotes, 6 de ellos son pisos, fincas y propiedades situados en la comarca del Salnés y Pontevedra, que suman un valor de 2,1 millones de euros.

La propiedad más cara es un edificio en construcción en A Illa de Arousa, para 15 viviendas, tasado en 1.094.959 euros en la primera subasta. Situado en O Xufre, tiene incluso una planta baja para dos locales.

En Sanxenxo, el Estado pone a la venta una vivienda unifamiliar de 258 metros cuadrados situado en la parroquia de Adina con un valor de 437.449,32 euros y, en el mismo municipio pero en Portonovo, se subasta un semisótano destinado a usos comerciales e industriales (actualmente local comercial) de un edificio en la calle La Marina 22. En este caso el precio es de poco más de 50.000 euros.

Otra vivienda unifamiliar adosada se pone a la venta en Vilagarcía de Arousa con unas características interesantes para quien pueda adquirirla: una parcela de 531 metros cuadrados y un precio de subasta de 213.058,25 euros. En Ribadumia hay también una finca rústica por valor de 51.136 euros y en Pontevedra sorprende un piso en la calle Loureiro Crespo, de más de 90 metros cuadrados y un precio en primera subasta de 265.907,75 euros. A mayores, están a la venta una decena de locales situados en Santiago de Compostela e incautados a Marcial Dorado.

Paralelamente, la Fundación Galega contra o Narcotráfico y el Colegio de Procuradores de A Coruña tiene actualmente una subasta en la que hay tres vehículos de alta gama decomisados en operaciones contra el narcotráfico. En el portal de Subastas Procuradores está en puja un Jaguar F Pace, cuyo valor tasado asciende a más de 44.500 euros. Este coche es del año 2017 y tiene 157.500 kilómetros, por lo que si se tratase de un modelo nuevo el precio sería de unos 100.000 euros. Un Mercedes Clase E valorado en 42.000 euros y un Mercedes AMG completan la oferta de la FGCN, que se pueden pujar a través de dicha web hasta el 13 de noviembre.

El Servicio de Gestión de Bienes Decomisados al Narcotráfico cuenta con el apoyo de la Consellería de Presidencia, Administracións e Xustiza de la Xunta.