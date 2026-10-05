Vídeo | Vuelca una furgoneta en el peaje de la AP-9 en Vilaboa y el conductor resulta herido

La furgoneta quedó volcada entre dos cabinas del peaje de la AP-9 en Vilaboa.

El conductor de una furgoneta resultó herido este lunes por la mañana tras volcar el vehículo en el peaje de la AP-9 en Vilaboa, en sentido Vigo. El accidente de tráfico se produjo alrededor de las 7:30 horas y la furgoneta terminó volcada entre dos cabinas de cobro.

Según informó el 112 Galicia, el aviso llegó de forma automática a través del sistema e-call del propio vehículo, lo que permitió activar el operativo de emergencias.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias-061, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la AP-9. El conductor estaba consciente y orientado y fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario.

La furgoneta fue retirada del peaje

La Guardia Civil investiga las circunstancias del accidente. Según las primeras informaciones, el vehículo sufrió una salida de vía antes de acabar volcado entre dos cabinas del peaje.

La furgoneta fue retirada poco después del siniestro y, según informó la Guardia Civil, el accidente no provocó afecciones importantes al tráfico en este punto de la autopista.