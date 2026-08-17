La Xunta permitirá finalmente la verbena en Ons, pero controlando los decibelios

La Xunta permitirá finalmente la celebración del evento musical nocturno de las fiestas de San Xaquín de Ons, después de modificar de forma “extraordinaria y puntual” la autorización inicial concedida al Concello de Bueu. La Consellería de Medio Ambiente, responsable de emitir la autorización, explica que la decisión inicial no cuestionaba la celebración de estas fiestas patronales, que cuentan con una larga tradición en la isla, sino el formato musical previsto para este año, al considerar que podía generar unos niveles de ruido incompatibles con los usos limitados por el Plan Director da Rede Natura y el Plan Rector de Uso e Xestión (PRUX) del Parque Nacional.

Diferencia "fundamental"

Según la Xunta, aunque San Xaquín se celebra habitualmente por estas fechas, el año pasado no hubo fiestas debido a las obras realizadas en el entorno de la iglesia. En ediciones anteriores sí hubo charangas, mariachis y actuaciones musicales, pero no DJ, una diferencia que Medio Ambiente considera “fundamental” a la hora de valorar el posible impacto acústico de la programación de esta edición de 2026. Por este motivo, la autorización inicial permitía al Concello de Bueu utilizar los espacios de Ons los días 22 y 23 de agosto, pero excluía expresamente el uso de altavoces y megafonía.

La postura de la Xunta generó el malestar de los vecinos, hasta el punto de que este domingo bloquearon el desembarco de los primeros visitantes a la isla como medida de presión para salvar los festejos, al tiempo que reclamaron que se mantuviese una celebración considerada parte de la tradición local. Ante estas peticiones y las del propio Concello de Bueu, Medio Ambiente asegura que se analizaron distintas soluciones técnicas y organizativas para hacer compatible el evento musical con los condicionantes ambientales, limitando finalmente los decibelios.