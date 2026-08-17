Vacaciones
Glosario definitivo de las vacaciones de verano
USOS Y COSTUMBRES DEL VERANO
After Sun
Crema con olor a playa que se utiliza para ligar cuando vas solo. A menos que seas el Inspector Gadget, no hay ninguna posibilidad de que puedas extendértela a ti mismo en la espalda sin terminar en urgencias traumatológicas.
Aire acondicionado
Dispositivo comúnmente empleado para discutir con el resto de la familia sobre la temperatura ideal en el interior de la casa o el coche. Funciona regular en exteriores.
Algas
Organismos eucariontes que te persiguen, atrapan, y amordazan involuntariamente en la orilla del mar.
Apartamento turístico
Lugar donde entierras en una semana el sueldo de tres meses.
Arena
Todo lo que te llevas a casa tras la playa y que no es la toalla, ni la sombrilla, ni tu familia, ni las quemaduras.
Barbacoa
Cosa incandescente empleada para carbonizar carne en el jardín momentos antes de llamar y pedir tres pizzas familiares a domicilio.
Bronceado
Color intermedio de la piel, dificilísimo de conseguir, entre el blanco albino y el rojo melocotón.
Camping
Lugar donde compartir tu suciedad con otros aficionados a la mugre y fingir que estáis disfrutando mucho la experiencia.
Chanclas
Bien para la playa, mal para la boda.
Chiringuito
Centro y raíz del veraneo español. Templo. Santuario. Principio y fin.
Cerveza
Mejor amiga del hombre.
Desconexión
Cuando se te cae el móvil por la borda en mitad del paseo en barco por la ría.
Deshidratación
Descenso pronunciado de la cantidad de litros de cerveza en el torrente sanguíneo.
Flotador
Utensilio de baño que flota siempre y cuando no estés tú encima.
Gazpacho
Comida de conejo triturada que resulta extrañamente sabrosa en días de calor.
Gafas de sol
¿Dónde las habré dejado otra vez?
Helado
Postre de verano inventado por los fabricantes de servilletas de papel.
IA
Tecnología que te permite grabarte en barco rodeado de top models en bikini mientras cantas “La barbacoa” con Georgie Dann bajo la atenta y sorprendida mirada de Elvis Presley, que tiene a su vez en sus brazos a un pequeño Pedro Sánchez tocando las maracas.
Jet Lag
Temazo de los Beatles. Creo.
Operación Bikini
En febrero, demasiado pronto. En agosto, demasiado tarde.
Operación Burkini
Definición censurada por el Ministerio Contra Delitos de Odio.
Medusas
Principal depredador de aficionados al surf. No pican a la gente con sobrepeso para no cabrear a los tiburones.
Melón
Lo que tiene sobre los hombros Óscar López en verano y en invierno.
Nevera portátil
Inviernillo de usar y tirar.
Ola de calor
Falta de ortografía veraniega. Paradoja nada refrescante.
Paella
Base alimenticia del español medio el 90% de los días de vacaciones.
Piscina
bañera grande y apetecible, pero compartida con otros.
Resaca
Estado habitual del veraneante desde que amanece –apetece- hasta que declina el día.
Sangría
Sustancia peligrosísima de muy buena entrada y complicadísima salida.
Sombrero
Complemento estival con el que te ves como Indiana Jones mientras los demás te ven como Alfredo Landa.
Toalla
Alfombra mágica que, en playas venteadas, requiere de seis o más personas para su correcta instalación.
Turismo
Lo que aborrecen los turistas en cuanto pasan dos días en su lugar de destino y ya se consideran nativos.
Ventilador
Aparato para dormir mal por las noches sin ayuda de la orquesta instalada bajo tu hotel.
WiFi gratuito
Conexión más lenta que la que nos proporcionaba un módem estándar en 1997.
Xouba
Manjar de los dioses.
Yoga
Práctica consistente en imitar la figura yacente de algunas aves limícolas a la hora de la siesta y creer que estás conectando espiritualmente con el Taj Mahal.
Yincana
Tortura inspirada en Guantánamo diseñada para gente que no sabe estarse quieta ni en vacaciones.
Zona de baño
Delimitada por los socorristas, es una franja de aproximadamente tres milímetros de ancho en playas que superan los 10 kilómetros de longitud, y que cuenta con entre tres y cuatro millones de bañistas hacinados, colocados en capas superpuestas.
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