La Xunta pide debatir sobre la financiación autonómica

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, reclamaron ayer al Ejecutivo central que convoque cuanto antes una reunión para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica y que el nuevo modelo tenga en cuenta las singularidades de ambas comunidades.

Durante un acto institucional celebrado en Canarias, ambos dirigentes defendieron que Galicia y el archipiélago comparten problemas estructurales que incrementan el coste de los servicios públicos. En el caso gallego, Rueda puso el foco en la dispersión poblacional, mientras que Domínguez insistió en el impacto de la insularidad.

“Tanto Canarias como Galicia tenemos un coste adicional para la prestación de servicios”, afirmó el presidente gallego, que recordó que Galicia concentra “la mitad de los núcleos de población que existen en todo el territorio nacional”, una situación que, según explicó, encarece servicios esenciales como la sanidad, la educación o el transporte.

Rueda lamentó además que el debate sobre la financiación autonómica “se sigue aplazando” mientras “se avanza con las comunidades autónomas de siempre”, y criticó que el Gobierno central mantenga paralizada una negociación que considera prioritaria. “Los problemas judiciales del señor Sánchez, y de todo lo que le rodea, no pueden obviar ni atrasar nuevamente algo tan importante como hablar de financiación”, sostuvo.

“Queremos hacer fuerza"

El dirigente autonómico advirtió también de que la propuesta planteada actualmente reduce el peso de factores como la dispersión territorial o la insularidad dentro de los criterios de reparto, algo que considera perjudicial para Galicia y Canarias. “Esto no puede ser y queremos hacer fuerza conjunta para decir que nos reúnan cuanto antes y que esto se tenga en cuenta”, añadió.

Por su parte, Domínguez aseguró que Canarias se vería afectada “sustancialmente” por el modelo que se ha puesto sobre la mesa y alertó de que una menor financiación podría obligar a “recortar en los servicios básicos” que presta la comunidad autónoma.

El vicepresidente canario recordó además que la consejera de Hacienda del archipiélago, Matilde Asián, ya había advertido en varias ocasiones de que Canarias “no puede aceptar” una propuesta que, a su juicio, perjudica claramente a las islas. “Ni por asomo se puede aceptar esa propuesta de financiación”, zanjó Domínguez.

Ambos dirigentes coincidieron además en reclamar que el debate sobre el nuevo modelo se aborde de manera multilateral con todas las comunidades autónomas y no mediante acuerdos individuales. En este sentido, defendieron que cualquier reforma debe garantizar la suficiencia financiera para mantener los servicios públicos esenciales.

Galicia y Canarias piden sacar el concurso de la eólica marina

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica sacar cuanto antes el concurso de la eólica marina al considerar que Galicia y Canarias son los territorios mejor posicionados para impulsar este tipo de energía.

Domínguez aseguró que ambas comunidades están “en la parrilla de salida” y defendió que la eólica offshore puede ser clave para diversificar la economía canaria y potenciar la industria gallega. “Solo queda que el ministerio saque a concurso la misma y que la subasta se produzca”, señaló antes del almuerzo institucional ‘Canarias, Tierra Jacobea’.

El dirigente canario incidió en que mejorar la capacidad energética resulta fundamental para el crecimiento económico de ambos territorios y subrayó que la eólica marina aparece “con bastante fuerza” como una oportunidad estratégica.

Por su parte, Rueda afirmó que Galicia y Canarias “están señalados” por sus condiciones naturales como los primeros lugares donde podría desarrollarse la eólica offshore, por lo que apostó por “ir de la mano” en esta reivindicación.

Además, el presidente gallego aseguró que Galicia está dispuesta a garantizar el cumplimiento de todas las exigentes normativas para que esta fuente energética pueda desarrollarse “con todos los parámetros” ambientales y técnicos.