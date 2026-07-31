MODELO EDUCATIVO NO RURAL
Dous profesores do colexio de Laza, entre os mellores de toda España
MODELO EDUCATIVO NO RURAL
O CEIP O Castiñeiro de Laza continúa acumulando recoñecementos ao modelo educativo que vén desenvolvendo nos últimos anos. O director do centro, Juan Luis “Juanlu” Rivero, e a docente Carolina Palomanes figuran entre os candidatos da décima edición dos Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España, unha distinción que recoñece o labor do profesorado de Infantil e Primaria. Ademais, son os únicos representantes da provincia nominados.
A cualedresa Carolina Palomares, responsable da biblioteca escolar e de diferentes proxectos de innovación do centro, está nominada na categoría de Educación Infantil, mentres que o lazao Juanlu Rivero opta ao premio en Educación Primaria. O certame recibiu máis de 1.500 propostas de toda España e os docentes non poden presentar a súa propia candidatura, senón que deben ser nomeados polo alumnado ou polas súas familias, dependendo da etapa educativa. Os dez finalistas de cada categoría daranse a coñecer o 5 de outubro e os gañadores anunciaranse en xaneiro.
Para o equipo docente, a nominación constitúe un “recoñecemento colectivo” ao proxecto educativo d’O Castiñeiro, baseado na participación da comunidade, a inclusión e a apertura da escola ao seu contorno. A implicación das familias, as iniciativas de educación emocional, a radio escolar, os proxectos interxeracionais, a recuperación das tradicións locais ou a colaboración con asociacións e institucións fan do pequeno centro lazao un exemplo de innovación educativa dende o rural.
Esta nova distinción chega despois de anos nos que o colexio foi acumulando premios de ámbito galego e estatal. O pasado curso foi o único centro da provincia distinguido pola Consellería de Educación co III Premio ConVivimos, polo seu compromiso coa convivencia escolar e o benestar emocional. Aquel galardón sumouse ao obtido no Concurso de Podcasts e consolidou unha traxectoria de catro anos consecutivos recibindo recoñecementos polo seu modelo pedagóxico.
Rivero e Palomares subliñan que a nominación “transcende o ámbito persoal e pertence a toda a comunidade educativa”. Consideran que o feito de que sexan as propias familias as que impulsasen as súas candidaturas constitúe “o maior recoñecemento ao traballo desenvolvido polo centro e ao modelo de escola participativa que O Castiñeiro leva anos construíndo en Laza”.
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