Dous profesores do colexio de Laza, entre os mellores de toda España

MODELO EDUCATIVO NO RURAL

Carolina Palomanes e Juanlu Rivero, docentes do CEIP Castiñeiro de Laza, nominados aos X Premios Educa Abanca

Carolina Palomanes y Juanlu Rivero.
Carolina Palomanes y Juanlu Rivero. | Cedida

O CEIP O Castiñeiro de Laza continúa acumulando recoñecementos ao modelo educativo que vén desenvolvendo nos últimos anos. O director do centro, Juan Luis “Juanlu” Rivero, e a docente Carolina Palomanes figuran entre os candidatos da décima edición dos Premios Educa Abanca al Mejor Docente de España, unha distinción que recoñece o labor do profesorado de Infantil e Primaria. Ademais, son os únicos representantes da provincia nominados.

A cualedresa Carolina Palomares, responsable da biblioteca escolar e de diferentes proxectos de innovación do centro, está nominada na categoría de Educación Infantil, mentres que o lazao Juanlu Rivero opta ao premio en Educación Primaria. O certame recibiu máis de 1.500 propostas de toda España e os docentes non poden presentar a súa propia candidatura, senón que deben ser nomeados polo alumnado ou polas súas familias, dependendo da etapa educativa. Os dez finalistas de cada categoría daranse a coñecer o 5 de outubro e os gañadores anunciaranse en xaneiro.

Actividade do CEIP O Castiñeiro do Laza no último Día das Letras Galegas.
Actividade do CEIP O Castiñeiro do Laza no último Día das Letras Galegas. | Cedida

Para o equipo docente, a nominación constitúe un “recoñecemento colectivo” ao proxecto educativo d’O Castiñeiro, baseado na participación da comunidade, a inclusión e a apertura da escola ao seu contorno. A implicación das familias, as iniciativas de educación emocional, a radio escolar, os proxectos interxeracionais, a recuperación das tradicións locais ou a colaboración con asociacións e institucións fan do pequeno centro lazao un exemplo de innovación educativa dende o rural.

Novo galardón

Equipo docente do colegio lazao.
Equipo docente do colegio lazao. | Cedida

Esta nova distinción chega despois de anos nos que o colexio foi acumulando premios de ámbito galego e estatal. O pasado curso foi o único centro da provincia distinguido pola Consellería de Educación co III Premio ConVivimos, polo seu compromiso coa convivencia escolar e o benestar emocional. Aquel galardón sumouse ao obtido no Concurso de Podcasts e consolidou unha traxectoria de catro anos consecutivos recibindo recoñecementos polo seu modelo pedagóxico.

Rivero e Palomares subliñan que a nominación “transcende o ámbito persoal e pertence a toda a comunidade educativa”. Consideran que o feito de que sexan as propias familias as que impulsasen as súas candidaturas constitúe “o maior recoñecemento ao traballo desenvolvido polo centro e ao modelo de escola participativa que O Castiñeiro leva anos construíndo en Laza”.

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