La OU-112 cuenta con nueva senda peatonal en Laza

El delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, se desplazó ayer al municipio de Laza, acompañado por su alcalde, José Ramón Barreal, para comprobar el resultado de las obras de conservación ejecutadas por el Gobierno gallego en la carretera autonómica OU-112, que conecta Laza con Cerdedelo. La actuación, desarrollada entre los puntos kilométricos 1,035 y 1,385, contó con una inversión de más de 33.000 euros por parte de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas.

Los trabajos consistieron en la construcción de una cuneta de hormigón de aproximadamente 350 metros de longitud y dos metros de ancho. Para ello, fue necesario realizar un corte longitudinal en la zona de intervención y proceder posteriormente a la excavación de la caja sobre la que se ejecutó la infraestructura. La actuación incluyó también la realización de juntas de dilatación, la instalación de dos arquetas y la recolocación de las señales de tráfico que fue necesario desplazar para llevar a cabo las obras.

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Manuel Pardo señaló que, mediante iniciativas como esta, la Xunta está consolidando un modelo integral de movilidad segura, ecológica y sostenible.