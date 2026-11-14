Lo que más teme Sánchez

La ausencia de Pedro Sánchez en el funeral que se celebró en la catedral de Toledo por los 69 fallecidos en el accidente ferroviario en Urda, al tiempo que describe la lejanía con el dolor de los familiares de las víctimas, proyecta la imagen de un acto difícilmente explicable sin acudir al ámbito de la cobardía. O a un cálculo político: el temor a que quedara constancia en imágenes de ser recibido por los asistentes con abucheos o insultos, como ya ocurrió en ocasión de su presencia en lugares sacudidos por alguna desgracia, como la riada que arrasó poblaciones enteras de la Comunidad Valenciana. En la visita a una de ellas, Paiporta, ante el acoso de un grupo de vecinos indignados, Sánchez salió huyendo mientras los reyes don Felipe y doña Letizia aguantaron la presión del tumulto dando un ejemplo de coraje y dignidad. El mismo escenario se ha repetido en ocasión de otros episodios, como en la visita a Ceuta tras la invasión sufrida por la ciudad. A los reyes les aplauden y a Sánchez le abuchean. Eso es lo que no soporta. No asume que aguantar las reacciones de los gobernados -tanto si protestan sin razón como cuando tienen motivos- entra en el sueldo de los gobernantes. Es una servidumbre que viene compensada por los privilegios que apareja la Presidencia del Gobierno. Los reyes asistieron al funeral que se celebró en Toledo y al término de la ceremonia religiosa consolaron a las víctimas. Tras mentir diciendo que él no tenía por costumbre acudir a los funerales -hecho que desmienten las hemerotecas-, Sánchez viajó hasta Manresa para grabar una entrevista con un “youtuber”. Cuesta entender su falta de interés por las víctimas -tampoco habló con los familiares del accidente de Ademuz- y esa frialdad solo encuentra explicación en una personalidad narcisista, alejada de sentimientos de empatía hacia los demás. No se atreve a salir a la calle, pero quiere seguir viajando en Falcon. Se aferra a seguir sobre el escenario cuando el público ya está abandonando la sala.