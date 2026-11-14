Consejos vendo que para mi no tengo

Este viernes contemplo ojiplática una crónica bajo el título de “ aparcando donde me da la gana” que me afecta directamente pues soy la propietaria del vehículo de la fotografía y la supuesta ciudadana que “ se cree la única individua en la ciudad”.

Pues contestando a la autora de la crónica le diré que no estoy estacionada sino parada, que no obstaculizo en absoluto el tráfico y que la parada apenas dura un minuto al tratarse de una parada para dejar a mi hijo en el colegio en una franja de horario de baja intensidad del tráfico vial.

Pero lo que es más que llamativo es la crítica desde quien esta ocupando un carril de subida en sentido contrario. Entonces, desde esta perspectiva, yo solicito civismo pero también convivencia entre vecinos sin vivir en la crispación constante.

Anabel Augusto Sánchez (Ourense)