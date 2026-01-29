Presentado en Leiro el plan de cobertura móvil en el rural

Galicia ha desarrollado en los últimos años “un proxecto pioneiro en Europa” para ampliar la red de telefonía móvil en el rural, con una inversión de 10,6 millones de euros que ha permitido llevar cobertura e internet a 210 núcleos aislados en los que residen más de 5.000 personas. Una actuación que, según subrayó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, refuerza la igualdad en el acceso a los servicios básicos y sitúa a la comunidad como referencia a nivel europeo en conectividad rural.

Rueda realizó estas declaraciones durante una visita el pasado miércoles a la nueva torre de telefonía instalada en el municipio de Leiro, que da cobertura a 104 vecinos de los núcleos de Paredes y Sá. En este acto el presidente de la Xunta señaló que este proyecto permitió la construcción de 68 torres en 48 concellos de Galicia, de las cuales 21 están ubicadas en núcleos rurales de la provincia de Ourense. Estas actuaciones, destacó, permitirán mejorar la cobertura móvil en 55 municipios de la comunidad.

La extensión de la red fue posible gracias a la colaboración entre la Xunta, la Federación Galega de Municipios e Provincias y Vodafone España. Los ayuntamientos cedieron los terrenos e identificaron los núcleos con problemas de cobertura; la empresa pública Retegal se encargó de habilitar las infraestructuras, mientras que Vodafone dotó a la red del servicio.

Servicio básico

El presidente enmarcó esta actuación en la apuesta de la Xunta por consolidar el rural como espacio de oportunidades: “Imos garantir o acceso aos servizos básicos ata onde permita a técnica, e as telecomunicacións son un servizo fundamental”.

“Isto é construír país. Galicia Calidade tamén é ter servizos básicos en calquera sitio e garantir a igualdade entre os cidadáns”, afirmó, subrayando que la mejora de la conectividad ayudará a fijar población y a generar nuevas oportunidades económicas, como la atracción de nómadas digitales.

El alcalde de Leiro, Francisco Fernández, corroboró que “estas melloras son importantes para que a xente veña a vivir ao rural”, recordando que “no concello sumamos 80 veciños mais en dous anos, ao que axudou contar cunha boa oferta de servizos, un gran entorno natural e estar ben comunicados”.