O Ribeiro se cita en Leiro para celebrar su tradición vitivinícola con la Festa da Vendimia

La Mostra de Viños recibió a distintas bodegas de la D.O. Ribeiro, que acercaron sus elaboraciones al público durante la cita

Leiro vive este fin de semana una de las celebraciones que mejor ilustran su identidad y la de toda la comarca do Ribeiro. La tradición vitivinícola vuelve a tomar este año las calles con motivo de la Festa da Vendima, una cita declarada de Interés Turístico de Galicia que alcanza este año su 35.ª edición, con actividades que comenzaron en la jornada de este sábado y que continuarán hoy a lo largo de todo el día.

El alcalde de Leiro, Francisco José Fernández, valoró el inicio de una celebración que pone en el centro el trabajo de quienes mantienen viva la cultura del vino. “Esta festa, aínda que a organiza o Concello de Leiro, é unha homenaxe a todos os traballadores da viña, tanto aos que traballan no campo como nas adegas, e a todos os que fan posible este espectacular viño que temos, que é o viño do Ribeiro”, afirmó.

La fiesta dio comienzo ayer por la tarde, como antesala de su gran jornada. A las 18,00 horas, los más pequeños fueron los encargados de inaugurar el ambiente festivo, con una ludoteca infantil en la que pudieron disfrutar de juegos y colchonetas. Así arrancó una programación que, a medida que avanzó la tarde, fue poniendo el foco en el verdadero corazón de la fiesta: el vino.

La llegada de la noche dio paso a la sexta edición de la Mostra de Viños, un encuentro en el que diferentes bodegas de la Denominación de Origen Ribeiro acercaron sus elaboraciones al público, que pudo degustar la variedad de sabores vinculados al territorio a través de sus vinos. La jornada inaugural se completó con un espectáculo musical en directo.

El desfile de carrozas centra hoy el día grande de la Festa da Vendima

El día grande de la Festa da Vendima se celebra hoy y comenzará a las 10,00 horas con la recepción de los acios que participarán en el concurso y su posterior exhibición. Poco después, se recibirá a las autoridades antes de dar paso, a las 12,00 horas, a la lectura del pregón en la Praza do Cruceiro, que este año corre a cargo de la actriz, directora, escritora y modelo Mabel Lozano.

Tras este acto, poco después llegará uno de los momentos más destacados de la jornada: el tradicional desfile de carrozas, que compartirá protagonismo con la octava Concentración de Coches Clásicos. La cita contará este año con menos carrozas de las habituales —una docena normalmente en anteriores ediciones—, debido al adelanto de las labores de la vendimia.

El resto de la jornada se desarrollará con la visita al 21 Mercado Artesanal y la comida popular, seguida de la entrega de premios de los concursos de acios y carrozas, y distintas actividades hasta el cierre.