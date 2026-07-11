“A Maiores” se despide hasta otoño pasándolo como niños

El programa “A Maiores” de La Región puso punto y seguido a las actividades programadas en el concello de Lobeira. Punto y seguido porque, como indicó José Álvarez: “Xa estamos pedindo que fagan outro aquí”.

Esta afirmación resume el sentimiento que se vivió ayer por la mañana en la Porta do Xurés del municipio, que se convirtió en el hogar de las diferentes actividades realizadas. Tras el curso de actualización tecnológica y los talleres motivacionales, la sesión de ayer se centró en la convivencia intergeneracional.

Sentados alrededor de una mesa, la veintena de participantes compartieron dos horas de diversión y aprendizaje. La primera actividad en la que participaron fue un “museo viviente”, una propuesta que ofrecía dos imágenes de objetos, personas o actividades, antiguas y modernas, para que niños y mayores intentaran adivinar las que no pertenecían a su generación. Máquinas de coser y planchas antiguas, gafas de realidad virtual y drones se mezclaron con videojuegos, labubus, peonzas o chapas, e incluso Julio Iglesias, Bad Bunny, Aitana o Mecano hicieron una aparición estelar.

Este primer juego puso sobre la mesa la cultura de estos niños, que incluso reconocían algunos de los elementos que distan mucho de los tiempos actuales. Los mayores, incrédulos en muchos casos, intentaban competir. Pilar Rodríguez explicó que lo que más le gusto de la jornada fue “descubrir as diferenzas entre xeracións. Houbo cambio para ben e pasar a mañá con eles serviu para aprender moito, son máis finos ca nós”. La misma opinión compartió José Álvarez: “Xa saben máis ca nos, están máis enterados”.

Mucha emoción al ver las imágenes que sí conocen: ¡Bad Bunny!. | Xesús Fariñas

Bingo de experiencias

La segunda actividad fue la favorita de los pequeños, un bingo de experiencias. “¿Has alimentado a los animales alguna vez?”, “¿Sabes nadar?”, o incluso “¿Has llamado por teléfono fijo a tus amigos?”, fueron algunas de las cuestiones que siguieron avivando los recuerdos y explicaciones que los mayores daban a los jóvenes sobre cómo eran las cosas antes. Sofía do Marco, a sus seis años, explicó que su parte favorita fue “xogar cos maiores todos xuntos. Encántanme as historias de cousas diferentes ás de agora”.

Hugo Iglesias, con ocho años, dijo que le encantó el bingo: “Paseimo moi ben, acertei moitas”. Y es que, a pesar del cambio de generación, hay cuestiones en el rural que permanecen inamovibles. Felicitas Otero y María Dolores Feijóo explicaron que estas actividades son “fundamentais para o rural, aquí xúntase a veciñanza e desfrutamos moito, ogallá que volvan traela a Lobeira”.

Así, “A Maiores” se despide hasta septiembre, cuando volverá la programación.