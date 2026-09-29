Lobios reunió educadores de España y Portugal

El director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, participó este fin de semana en el V Encuentro Interuniversitario y Profesional de Educación Social y en el V Seminario Internacional de Educación Social -organizados por el Colegio de Educadoras y Educadores Sociales de Galicia (Ceesg)-, y que se desarrolló en el concello de Lobios, donde destacó la importancia de estudiar las nuevas realidades de la exclusión social para poder abordarlas.

En este sentido, valoró positivamente que tanto el ámbito académico como el profesional colaboren para analizar los nuevos retos a los que se enfrentan los servicios sociales, un enfoque interdisciplinar que la Xunta también impulsa en sus políticas en este ámbito.

Los participantes pudieron disfrutar en Grou del Xurés Son, que les permitió conocer el entroido y la gastronomía local

Tal y como explicó Arturo Parrado, el Gobierno gallego promueve programas dirigidos a personas o colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión, combinando objetivos sociales y educativos; en estas iniciativas, concluyó, resulta fundamental la colaboración entre las administraciones públicas, las organizaciones y los profesionales. El encuentro reunió a 300 profesionales procedentes de toda España y Portugal.

Además del intercambio de experiencias en el ámbito profesional, los participantes pudieron disfrutar en Grou de una amplia variedad de actividades con el Xurés Son.

Entre las destinadas a los más pequeños se contó con una Mostra pedagógica de los colegios de la Baixa Limia (Lobios, Entrimo, Muíños y Bande), así como juegos populares y la actuación de Cé Orquestra Pantasma.

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Dentro de las actividades etnográficas se pudo visitar una Mostra de productos de la comarca y disfrutar de un pasacalles y baile con los entroidos del Xurés, con la participación de troteiros, follateiros, madamitos, cabreiros, danzantes y carantoños. No faltó el capítulo gastronómico, con degustación de un menú do Xurés.