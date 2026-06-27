Más de 25.000 trabajadores de 17 países encontraron trabajo en España en 2025 mediante contratación en origen

Más de 25.000 personas de 17 países participaron en 2025 en los programas de migración circular impulsados por España, una modalidad de movilidad laboral que se ha consolidado como uno de los principales instrumentos de contratación ordenada entre países de origen y destino. Este modelo permite cubrir necesidades estacionales del mercado de trabajo español mediante procesos planificados, con garantías laborales y retorno al país de origen, al tiempo que facilita ingresos, formación y experiencias profesionales a las personas trabajadoras participantes.

En los últimos años, este sistema ha ganado peso dentro de la política migratoria española por su capacidad para combinar la demanda de mano de obra en sectores concretos —especialmente el agrícola— con mecanismos de contratación regulada. A través de acuerdos bilaterales y programas específicos, la migración circular se ha extendido a múltiples países, con especial presencia de trabajadores procedentes del norte de África, América Latina y Europa del Este.

Según los datos del programa de Gestión Colectiva de Contrataciones en Origen (GECCO), en 2025 se alcanzó una cifra récord de 25.767 participantes, un 25% más que el año anterior, distribuidos en 21 provincias españolas. Marruecos se mantiene como principal país de origen, representando la mayor parte de las contrataciones, con un perfil mayoritariamente femenino en determinados programas vinculados a campañas agrícolas.

Este modelo, en funcionamiento desde hace más de dos décadas, se ha convertido también en una herramienta de cooperación internacional, especialmente con países como Marruecos, con los que España mantiene acuerdos estables de movilidad laboral. Las iniciativas incluyen no solo la contratación temporal, sino también acciones de formación, retorno asistido y reintegración socioeconómica en los países de origen, con el objetivo de generar impactos sostenibles más allá del periodo de trabajo en España.

En este marco, la jornada celebrada en la provincia de Huelva sirvió para analizar la evolución del modelo y su posible ampliación a nuevos sectores y territorios. El encuentro, bajo el título “La gobernanza de la migración circular y reintegración socioeconómica: ¿qué papel para el sector privado”, ha reunido a representantes institucionales, empresas y agentes sociales implicados en estos programas.

Durante el acto también se ha llevado a cabo la entrega de diplomas a 225 trabajadoras del programa WAFIRA II, que han completado su formación durante la campaña agrícola y que contarán con apoyo para desarrollar proyectos de emprendimiento a su regreso a Marruecos.

Ya en el cierre de la jornada, el ministro marroquí de Inclusión Económica y Pequeña Empresa, Younes Sekkouri, ha destacado la importancia de reforzar la cooperación bilateral y ha subrayado que el programa “Wafira II” busca acompañar a las trabajadoras en todo su proceso migratorio, desde el origen hasta el retorno, con el objetivo de convertir la experiencia laboral en una oportunidad de empoderamiento económico sostenible.

Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido este modelo como una herramienta clave para “generar oportunidades, responder a necesidades laborales y fortalecer los lazos entre nuestras sociedades”, destacando el valor de la cooperación internacional y el papel del sector privado en la consolidación de estos programas de movilidad laboral ordenada.