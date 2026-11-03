Abu Dhabi acogerá nuevas conversaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra

Abu Dhabi volverá a acoger una nueva ronda de conversaciones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, para abordar la desescalada de la guerra, los esfuerzos humanitarios y el hipotético escenario de seguridad posterior al conflicto.

Será un diálogo a nivel técnico, sin la presencia de los dirigentes de ambos países, y tendrá lugar los días 10 y 11 de noviembre, y vendrá precedido de un contacto esta misma semana de un contacto entre los negociadores estadounidenses con representantes de Francia, Alemania, Reino Unido, la Unión Europea y la OTAN "para debatir garantías de seguridad para Ucrania, la arquitectura de seguridad europea tras la guerra y oportunidades económicas para apoyar la reconstrucción de Ucrania".

"Esperamos poder aprovechar los avances logrados en Kiev, Oslo y San Petersburgo para alcanzar un acuerdo de paz integral y duradero que garantice una seguridad duradera para las generaciones venideras", ha destacado el jefe negociador de Estados Unidos, Steve Witkoff.

Este anuncio llega tras la conclusión del alto el fuego humanitario pactado en la localidad de Oleshki, y en medio de una oleada de duros ataques contra la población civil ucraniana por parte de Rusia, que causó quince muertos con el bombardeo a una estación de tren y otros 18 en un centro de ayuda humanitaria.