Aconsejan evitar el espacio aéreo de Irán ante una posible acción militar de Estados Unidos

La "posibilidad de una acción militar estadounidense" está detrás de la recomendación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea de que las aerolíneas no operen en el espacio aéreo de Irán, que en las últimas semanas está sufriendo una convulsa situación interna. Y es que el endurecimiento de la represión contra los participantes en manifestaciones que se han reproducido por todo el país deja tras de sí más de 3.000 muertos, según los cálculos de algunas ONG, mientras Estados Unidos presiona con una intervención militar.

Así las cosas, dado que la situación actual "ha colocado a las fuerzas de defensa aérea iraníes en un estado de alerta máxima", la agencia europea ha advertido de que existe "una mayor probabilidad de identificación errónea" para justificar su recomendación. Asimismo, ha aconsejado a los operadores aéreos que tengan "precaución" e implementen "planes de contingencia" para cualquier vuelo dentro del espacio aéreo de los países vecinos, especialmente aquellos que cuentan con bases militares estadounidenses.

"No se puede excluir la posibilidad de acciones de represalia contra sus activos en la región", especifica la entidad, algo que podría añadir "riesgos adicionales" al espacio aéreo de estos países vecinos con bases militares estadounidenses. De hecho, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qlibaf, ya amenazó a Estados Unidos con considerar "objetivos legítimos" a Israel y a las bases de norteamericanas en la región si el presidente Trump autoriza un ataque militar.