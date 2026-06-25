El mundo se vuelca con Venezuela: países, empresas y ONG ofrecen su ayuda

La comunidad internacional ha desplegado una respuesta unánime ante la crisis desatada por la sucesión de terremotos y réplicas en Venezuela, que deja al menos 164 muertos. El ofrecimiento de ayuda ha salido de todos los continentes y de distintos organismos multilaterales, y a la colaboración institucional se suma también la aportación de empresas privadas y ONG.

Destrozos en un edificio en Caracas a causa del terremoto en Venezuela | Marcos Salgado

Apoyo institucional

La primera reacción llegó del Cono Sur, con todos los países de Latinoamérica trasladando su consternación por lo ocurrido y anunciando el envío de ayuda humanitaria.

"Ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad", ha manifestado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en línea con los mensajes de sus homólogos en Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, o Chile, José Antonio Kast. Asimismo, los mandatarios de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Guyana, Irfaan Ali; de Panamá, José Raúl Mulino; y de Costa Rica, Laura Fernández, han ofrecido su colaboración y su solidaridad.

Más directo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunciaba a primera hora que 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipo, medicamentos e insumos de primera necesidad, "están listos para partir hacia Caracas"; y el máximo dirigente de República Dominicana, Luis Abinader, avanzaba también que en las próximas horas partirán hacia Venezuela equipos especializados de búsqueda, rescate y atención de emergencias de las fuerzas armadas de su país.

Por su parte, desde Ecuador, Daniel Noboa, ha mostrado su compromiso con ayudar a Venezuela "a pesar de las enormes diferencias" entre sus gobiernos; una cuestión en la que también ha puesto el foco Javier Milei desde Argentina, tras ofrecer la disposición de su país a colaborar con la asistencia humanitaria "en coordinación con los organismos internacionales correspondientes".

Infraestructuras dañadas por los terremotos de Venezuela | Mikhail Makeyev

Asimismo, Estados Unidos está colaborando con Caracas. "Estaremos allí para nuestros nuevos y grandes amigos", ha prometido el presidente Trump tras conocer lo sucedido, mientras su secretario de Estado, Marco Rubio, ha dado cuenta del despliegue de equipos de búsqueda y rescate. Asimismo, su colaboración —que irá aumentando a medida que se concreten las necesidades existentes— incluye imágenes aéreas, especialmente de las zonas en las que el gobierno sudamericano tiene menos visibilidad.

Desde Europa, han sido numerosos los líderes que han mostrado su solidaridad con el país caribeño, como España, Italia, República Checa, Francia, Reino Unido, Alemania, Ucrania, Lituania o Serbia, y que se han ofrecido a enviar ayuda para apoyar los trabajos de emergencias. De hecho, la Unión Europea ha activado ya su mecanismo de protección civil para coordinar el envío de equipos de rescate aportados por los gobiernos español, italiano y checo; y ha dispuesto su sistema de cartografía satelital para poder ofrecer imágenes detalladas del alcance del desastre.

Pero además, desde las instituciones comunitarias, han tenido palabras de afecto y cercanía con Venezuela tanto la presidenta de la UE, Ursula von der Leyen; como el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la alta representante para Exteriores, Kaja Kallas. La estonia, de hecho, ha lamentado que esta catástrofe se produzca en un momento en que "millones de venezolanos siguen enfrentando importantes necesidades humanitarias".

Tampoco en Asia se han olvidado de Venezuela, como prueban los mensajes de China, Rusia, Líbano, Irán, Turquía, Pakistán, Qatar o India; como tampoco lo han hecho en África, representados por el presidente de Burundi y de la Unión Africana.

Otros organismos

Las distintas agencias de la ONU también se han movilizado a la vista de la magnitud de los daños ocasionados en Venezuela por los seísmos.

Así, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, el Programa Mundial de Alimentos, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Organización Internacional para las Migraciones se han activado para coordinarse con las autoridades locales y ofrecer "una respuesta rápida".

Y, junto a la solidaridad que han enviado los países productores de petróleo, la OPEP, el papa León XIV ha anunciado que el Vaticano enviará 100.000 euros de ayuda humanitaria a Venezuela a través de la Limosnería Apostólica, según Vatican News.

Cooperación

Las ONG que ya trabajaban en el país, como Cruz Roja o el Consejo Noruego para los Refugiados, están ya llevando a cabo operaciones de rescate. Otras, como Bomberos Unidos Sin Fronteras, se han desplazado hoy mismo desde España para colaborar en el país iberoamericano. Las primeras 72 horas son las más importantes en este tipo de catástrofes, como ha explicado su presidente, Antonio Nogales, antes de partir, con la "prioridad absoluta" en mente de trabajar en el rescate de los supervivientes.

Los niños están en el foco de Save the Children en Venezuela, pues su presidenta, Fátima Andraca, alerta del terror que pueden estar padeciendo e, incluso, de que pueden haber sido separados de sus familias en medio del caos existente. Con el mismo objetivo de atender las necesidades inmediatas de los niños, Unicef España utilizará 100.000 euros de su fondo de emergencias, al tiempo que ya ha puesto en marcha una campaña de captación de fondos para reforzar su respuesta.

Y, por parte de las organizaciones que forman parte del comité español —Aldeas Infantiles SOS, Acción contra el Hambre, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Plan International y World Vision—, aseguran que se centrarán en atender las necesidades más urgentes, como el refugio, la alimentación o el agua, con el personal que ya se encuentra sobre el terreno.

Edificio dañado a causa de terremoto de Venezuela | Mikhail Makeyev

Además, a instancias de la Reina Sofía, la Fundación Reina Sofía ha aprobado con carácter extraordinario ayudas destinadas a la atención humanitaria y de emergencia a la población de Venezuela afectada por los dos terremotos. Para ello, ha realizado una aportación inicial a Cruz Roja Española de 20.000 euros y está trabajando para el envío a la zona de medicamentos requeridos en situaciones de emergencia.

Otra pata de esta cooperación es la comunidad venezolana en el exterior. En concreto, la afincada en España ha comenzado a movilizarse para enviar ayuda humanitaria a su país, tanto en forma de ropa como de agua y de alimentos no perecederos.

Empresas: hoteles y telefonía

En medio del desastre causado por el doble terremoto, que deja miles de personas desaparecidas —entre ellos, 68 españoles, según los datos del gobierno—, las empresas de telefonía están colaborando para facilitar el contacto.

Así, Telefónica, a través de sus marcas Movistar y O2, ha habilitado llamadas y mensajes gratuitos tanto para la red interna como para clientes en roaming. Asimismo, contribuirá con las personas que se desplacen al país por motivos profesionales, humanitarios o de emergencia con días de servicio gratuitos en tarjetas SIM electrónicas, a fin de que su conectividad esté garantizada.

También MasOrange ha anunciado que las llamadas y mensajes desde España a Venezuela tendrán coste cero y que se ha activado también el roaming gratuito de voz y datos dentro del país latinoamericano; al igual que ha hecho el operador de telecomunicaciones R.

Por su parte, la cadena hotelera Meliá ha anunciado que colaborará activamente con los equipos de rescate y asistencia y, de hecho, ya ha coordinado la apertura de sus instalaciones para dar soporte logístico a los afectados y a las fuerzas de seguridad.

Red consular

Finalmente, en un contexto de desesperación ante la imposibilidad, en muchos casos, de saber el estado de familiares y amigos, también la red de embajadas y consulados se está movilizando para ayudar a los ciudadanos que requieran información.

Misa por Venezuela en Barcelona | David Zorrakino

Así, por instrucciones del ministro de Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, trabajarán para "brindar la información oficial y necesaria a los ciudadanos que la requieran" así como para "articular con las autoridades en Venezuela para la ubicación de aquellos familiares con los que algún connacional no logre establecer comunicación".