Arrecian las críticas a Trump, "un individuo peligroso y desequilibrado"

Las palabras de Trump en las que se refirió a las autoridades iraníes como "locos cabrones" para exigirles la reapertura del "puto" estrecho de Ormuz han desatado una cascada de críticas tanto de Irán como de la oposición en Estados Unidos y de organismos internacionales.

La embajada iraní en Pakistán ha sido la primera en reclamar la destitución del presidente de Estados Unidos "por su comportamiento desequilibrado y su incompetencia para ocupar cargos oficiales de alto rango". De hecho, a su entender, el Congreso norteamericano está cometiendo traición al no invocar la 25ª enmienda de la Constitución, que activa su revocación.

El Partido Demócrata no se ha quedado atrás. El jefe de facto de la formación, Chuck Schumer, ha censurado que el mandatario se dedique a "despotricar como un lunático desequilibrado en redes sociales" mientras amenaza con cometer crímenes de guerra. "Estos son los desvaríos de un individuo peligroso y desequilibrado mental. El congreso debe actuar YA. Paremos esta guerra", se ha sumado el senador demócrata Bernie Sanders.

Incluso la excongresista republicana Marjorie Taylor ha apuntado que "las palabras y acciones" de Trump "no deberían ser apoyadas por los cristianos". "Se ha vuelto loco", ha sentenciado.

De los crímenes de guerra también ha hablado la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, toda vez que destruir plantas energéticas e infraestructuras supone un ataque contra la población civil. "Se quedará sin calefacción, sin electricidad y sin agua, y sin forma de escapar, con todo lo que ello conlleva contra su derecho a vivir", ha evidenciado, para considerar por ello "repulsivo" el mensaje de Donald Trump.