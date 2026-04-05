Trump, sobre Irán: "Estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo"

Mañana concluye el plazo dado por Trump a Irán para cerrar un acuerdo que derive en la reapertura del estrecho de Ormuz y el inquilino de la Casa Blanca ha reiterado sus amenazas de que ordenará un ataque masivo contra las infraestructuras del país.

"Si no llegan a un acuerdo rápido, estoy considerando volar todo por los aires y apoderarme del petróleo", ha resumido su posición en declaraciones a Fox News, después de advertir de que no habrá "nada que se parezca" al ataque que va a desencadenar sobre el país si Teherán no acepta su ultimátum.

"Abrid el puto estrecho, locos cabrones, o vais a vivir en el infierno", ha insistido, a pesar de que las autoridades iraníes se han negado en redondo desde el principio a aceptar sus términos.

Con todo, en aras de facilitar las cosas, Trump ha asegurado que los negociadores iraníes con los que está tratando, sin dar nombres, "han recibido una amnistía" para protegerles de nuevos ataques de Estados Unidos como los que acabaron con la plana mayor del estamento clerical iraní, representado en el fallecido ayatolá Alí Jamenei, al principio de la guerra.

Nuevo plazo

Apenas unas horas más tarde, tras las numerosas críticas que ha recibido y después de que sus amenazas de destruir infraestructura civil de la república islámica fuesen catalogadas, en caso de materializarse, como un crimen de guerra, Trump ha vuelto a aplazar el ultimátum que ha dado a Irán para reabrir el estrecho.

Así, ha modificado por cuarta vez el plazo para un acuerdo y ahora el ultimátum expira a las 20 horas del martes 7 de abril en horario de la costa este de Estados Unidos; a pesar de que de inicio estaba planteado para el 23 de marzo.

Y es que el 21 de marzo anunció un plazo de 48 horas tras el cual llevaría "el infierno" sobre Irán si sus autoridades no se avenían a un acuerdo; pero, transcurridos esos dos días, concedió cinco más a la vista de la buena marcha de unas conversaciones cuya existencia fue desmentida por Teherán. A partir de ahí, el pasado día 26 amplió en diez días más el horizonte de unas negociaciones que deberían concluir antes del 6 de abril.