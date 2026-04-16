Un ataque masivo de Rusia sobre Ucrania deja 15 muertos y un centenar de heridos

Una nueva noche de bombardeos de Rusia contra Ucrania deja un total de quince muertos —la mitad de ellos, en Odesa— y 98 heridos, fundamentalmente en Kiev, en lo que supone uno de los ataques más intensos del país soviético contra la población civil del país europeo desde el estallido de la guerra en 2022.

En el caso de la capital ucraniana, el balance de la policía indica que hay cuatro fallecidos, de los que uno era un niño de 12 años, y un total de 48 heridos. Entre los lugares dañados por las bombas hay varios edificios de viviendas, un centro de oficinas, un hotel, un concesionario de coches y una gasolinera.

En paralelo, en Odesa, ocho personas han perdido la vida y 16 han resultado heridas, según ha apuntado el gobernador; mientras su homólogo en Dnipropetrovsk ha dado cuenta de tres muertos y 34 heridos en ataques rusos con drones, artillería y misiles. Edificios administrativos, viviendas, empresas y vehículos han sido los objetivos de esta ofensiva.

Rusia "no merece un alivio"

Ante el brutal ataque de Rusia contra la población ucraniana, el presidente Zelenski ha alzado la voz para advertir de que el país soviético "no merece un alivio en la política global o una retirada de sanciones". "No puede haber normalización", ha exigido.

Además, a la vista de que el Kremlin "apuesta por la guerra", ha dado órdenes de contactar con los socios que se habían comprometido a suministrar misiles Patriot para obtener ese suministro.

Por su parte, la fuerza aérea ucraniana ha especificado que sus sistemas de defensa antiaérea han logrado derribar 636 drones de los 660 lanzados por Rusia, así como ocho misiles balísticos de los 19 enviados y 23 misiles de crucero de un total de 25. "Y el ataque continúa", ha alertado.

"Guerra de terror"

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha condenado este "ataque atroz" y ha reclamado una vez más a Putin que ponga fin "a esta guerra de terror" y a sus bombardeos "deliberados" contra población civil.

"La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha fracasado y por ello opta por aterrorizar deliberadamente a la población civil. Rusia debe poner fin a esta guerra de terror. Es necesario lograr una paz global, justa y duradera para Ucrania basada en los principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Por parte de la Unión Europea, ha dejado claro que seguirá aumentando la presión sobre Rusia y manteniendo su "firme apoyo" a Ucrania.