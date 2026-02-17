Zelenski denuncia un ataque masivo de Rusia contra la infraestructura eléctrica que deja decenas de miles de personas sin luz ni agua

Esta madrugada, horas antes de que comience una nueva ronda de negociaciones trilaterales en Ginebra, Rusia ha perpetrado "un ataque combinado, calculado de forma deliberada para causar el mayor daño posible" al sector energético" de Ucrania.

Han sido más de 25 misiles y cerca de 400 drones los que han protagonizado este "ataque masivo" contra doce regiones del país, que deja como consecuencia al menos nueve heridos —varios de ellos, niños—, varios edificios residenciales e infraestructura dañados y decenas de miles de personas sin agua ni calefacción en Odesa.

"Rusia debe rendir cuentas por su agresión", ha clamado Zelenski, antes de requerir sanciones y apoyo al ejército ucraniano, especialmente para la defensa aérea. La presión, ha incidido, "debe dirigirse a la única fuente de esta agresión".

Del mismo modo, su ministro de Exteriores, Andri Sibiga, ha insistido en que "Moscú solo entiende el lenguaje de la presión", de modo que ha llamado a combinar la diplomacia con el ejercicio de la fuerza y la imposición de sanciones. Y, al hilo, ha acusado a Rusia de "ignorar los esfuerzos de paz" al situar la energía y la infraestructura civil como "principales objetivos" de su ataque.

Cesión territorial

Ayer mismo, el presidente Zelenski advertía de que no se puede parar a Putin "con besos y flores", sino que el único camino para detener la agresión contra su pueblo es aplicar "sanciones totales" al Kremlin.

Con la vista puesta en la reunión que acogerá la ciudad suiza de Ginebra, se aguarda que las delegaciones profundicen en la cuestión territorial. Por parte del presidente ucraniano, se ha abierto en numerosas ocasiones a que Rusia consolide los territorios que ha conquistado en estos cuatro años de invasión, si bien desde el Kremlin mantienen sus aspiraciones sobre todo el este del país europeo. Washington, de su lado, plantea establecer una zona franca en el Donbás para el libre comercio.

A pesar de las numerosas diferencias y de la evolución que han ido registrando los documentos de paz, a día de hoy la región oriental de Ucrania es el mayor escollo. El propio Zelenski llegó a afirmar que solo podría resolverse en una cumbre de líderes, él y Putin, pero el dirigente soviético no está dispuesto a salir de Rusia para llevar a cabo un encuentro de esas características.