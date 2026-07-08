Aumentan a 38 los españoles fallecidos por los terremotos de Venezuela

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha elevado a 38 el número de ciudadanos españoles fallecidos como consecuencia de los terremotos registrados en Venezuela, uno más que en el balance anterior, mientras que la cifra de desaparecidos se mantiene en 138.

Según la última actualización difundida por el departamento que dirige José Manuel Albares, once españoles han sido localizados bajo los escombros y continúan centrando los esfuerzos de los equipos de rescate.

El Ministerio ha recordado que las líneas de emergencia consular permanecen operativas y ha pedido a los ciudadanos españoles que se encuentran en Venezuela que utilicen estos canales de asistencia, disponibles a través de la Embajada de España en Caracas y de los perfiles oficiales de Exteriores.

Por su parte, las autoridades venezolanas han elevado a 3.685 el número de fallecidos por los dos terremotos, de magnitudes 7,5 y 7,2, que sacudieron el país. Además, el balance provisional asciende a 16.740 heridos y cuantiosos daños materiales, con 856 edificios afectados, de los que 190 se han derrumbado.

La emergencia ha dejado también 17.907 personas sin vivienda. Según el Gobierno venezolano, se ha prestado asistencia a 86.794 familias, se ha rescatado a 6.462 personas y se han distribuido más de 9.600 toneladas de alimentos.

En las labores de respuesta participan actualmente 4.388 rescatistas internacionales y cerca de 30.000 efectivos desplegados en las zonas afectadas, donde desde el primer seísmo se han registrado ya 1.076 réplicas.