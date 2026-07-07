Venezuela eleva a más de 3.500 los fallecidos por los terremotos

Las autoridades venezolanas han elevado a 3.535 el número de fallecidos y a 16.740 el de heridos por los dos potentes terremotos registrados el pasado 28 de junio en el centro de la costa del país, según el último balance oficial difundido más de una semana después de la catástrofe.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha informado de que los seísmos, de magnitudes 7,5 y 7,2, han provocado además graves daños materiales, con 856 edificios afectados, de los que 190 se han derrumbado.

Las autoridades han señalado que 17.854 personas han perdido su vivienda como consecuencia de los terremotos. Asimismo, han indicado que se ha prestado asistencia a 86.794 familias, se ha rescatado a 6.462 personas y se han distribuido más de 9.603 toneladas de alimentos.

En las labores de emergencia participan actualmente 4.338 rescatistas internacionales y 29.567 efectivos movilizados por el Gobierno venezolano para atender a la población afectada. Desde el primer seísmo se han registrado además 1.048 réplicas, según el balance oficial.