Hay una idea equivocada y desgraciadamente bastante extendida en nuestra sociedad, que consiste en asociar el paso de los años con una retirada progresiva de la vida. Como si cumplir cierta edad significara que ha llegado el momento de dejar de hacer planes, reducir las inquietudes y conformarse con contemplar desde la distancia cómo siguen sucediendo las cosas. No comparto esa manera de entender el envejecimiento.

Cumplir años es inevitable. Envejecer es parte de la condición humana. Pero renunciar a vivir activamente, a mantener la curiosidad, a cultivar amistades o a emprender nuevos proyectos no debería ser una consecuencia obligatoria de la edad. La jubilación, por ejemplo, no tendría que interpretarse como el punto final de una trayectoria personal, sino como el comienzo de una etapa diferente. Después de muchos años de obligaciones profesionales, horarios y responsabilidades, aparece algo que no siempre hemos sabido valorar suficientemente: el tiempo. Tiempo para uno mismo, para la familia, para los amigos, para recuperar aficiones olvidadas y para descubrir otras nuevas.

El problema es que, con frecuencia, nuestra sociedad parece medir la utilidad de las personas por su capacidad productiva. Mientras trabajamos, ocupamos un lugar reconocido; cuando dejamos de hacerlo, corremos el riesgo de sentir que hemos perdido parte de nuestra función social. Es una concepción profundamente equivocada. Una persona no vale menos porque haya dejado de trabajar. Su experiencia, sus conocimientos y su capacidad para contribuir a la sociedad no desaparecen con la jubilación. Hay ejemplos cotidianos que lo demuestran mucho mejor que cualquier discurso.

Caminar, nadar, leer, jugar al golf, viajar, aprender un idioma, escribir, conversar o simplemente compartir un café pueden convertirse en pequeñas razones para mantener viva la ilusión

Cada mañana, a las siete, cuando todavía no ha amanecido, un grupo de personas coincidimos en la piscina del Pabellón Municipal para nadar y cuidar nuestra salud. Nos une una rutina, pero también algo más importante: las ganas de seguir activos. Entre nosotros está Ángel, que a sus 95 años continúa acudiendo fielmente a su cita. Su presencia es una lección silenciosa de constancia y vitalidad. No necesita dar consejos ni pronunciar discursos. Basta con verlo allí, compartiendo el mismo espacio y el mismo propósito que los demás. Su ejemplo invita a preguntarse cuántas veces confundimos la edad con las limitaciones que nosotros mismos nos imponemos.

Naturalmente, envejecer tiene sus dificultades. El cuerpo cambia, aparecen molestias, algunas capacidades disminuyen y debemos aprender a adaptarnos. No se trata de negar la realidad ni de convertir la longevidad en una competición. Se trata de comprender que siempre hay alguna manera de seguir disfrutando, participando y encontrando motivos para levantarse cada mañana.

Caminar, nadar, leer, jugar al golf, viajar, aprender un idioma, escribir, conversar o simplemente compartir un café pueden convertirse en pequeñas razones para mantener viva la ilusión. No hacen falta grandes aventuras ni objetivos extraordinarios. A veces, la felicidad consiste precisamente en conservar aquellas pequeñas rutinas que dan sentido a nuestros días.

También tenemos una responsabilidad colectiva. Una sociedad que envejece debe aprender a valorar a sus mayores, facilitar su participación y evitar que la edad se convierta en una forma de exclusión. Necesitamos espacios de convivencia, actividades accesibles y oportunidades para que las distintas generaciones compartan experiencias. Los mayores no son únicamente destinatarios de cuidados; también son personas con mucho que aportar. Quizá deberíamos dejar de preguntarnos qué puede hacer una persona a determinada edad y empezar a preguntarnos qué ilusiones, capacidades y proyectos conserva.

Porque la vida no termina cuando llega la jubilación. Tampoco cuando cumplimos setenta, ochenta o noventa años. Cada etapa tiene sus posibilidades y sus propias satisfacciones. Envejecer es sumar años, experiencias y recuerdos. Retirarse de la vida, en cambio, es una decisión que no deberíamos dar por inevitable. Y mientras haya ganas de aprender, de compartir, de moverse, de reír y de esperar algo del día siguiente, siempre habrá razones para seguir viviendo con plenitud. Al fin y al cabo, no se trata de añadir años a la vida a cualquier precio, sino de añadir vida a los años.