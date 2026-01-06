Brasil enviará ayuda sanitaria a Venezuela

El gobierno de Brasil ha anunciado el envío de un paquete de ayuda a Venezuela, principalmente con material sanitario, tras el ataque perpetrado el fin de semana por Estados Unidos para capturar a su presidente, Nicolás Maduro.

Fundamentalmente, se trasladarán equipos y medicamentos destinados a pacientes con problemas renales, toda vez que el ejército estadounidense destruyó un centro de distribución.

Al respecto, el ministro de Sanidad ha explicado que la "solidaridad brasileña" responde tanto a razones humanitarias como a la necesidad de proteger la salud "a nivel regional". Y es que, al compartir frontera, cualquier problema sanitario en Venezuela puede ocasionar un problema que afecte a Brasil.