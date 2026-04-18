Canadá dará una segunda vida a un parque eólico en su fachada atlántica con cinco veces menos turbinas

Canadá está dando los primeros pasos para modernizar uno de los parques eólicos más antiguos de su fachada atlántica. Tras un cuarto de siglo en funcionamiento, la instalación ubicada en la isla del Príncipe Eduardo sustituirá sus 16 aerogeneradores antiguos por apenas "dos o tres" de última generación, de un tamaño y potencia significativamente mayores.

Y, para llevar a cabo este reemplazo de las turbinas del parque de North Cape, la empresa energética de la isla ya ha convocado una licitación para llevar a cabo una evaluación del impacto ambiental de la operación. "Es nuestro primer paso", ha explicado a La Región Internacional la directora de activos energéticos de PEI Energy Corporation, Heather MacLeod.

Parque eólico de North Cape, en la isla canadiense del Príncipe Eduardo | PEI Energy

Con todo, la previsión que maneja es que los aerogeneradores que actualmente están operando en esa zona serán retirados por completo y la energía que generan se podrá conseguir con unas pocas unidades de un modelo nuevo.

Para ilustrar el cambio, basta señalar que cada una de las turbinas Vestas V-47 (el tamaño de su diámetro en metros) mide 50 metros de altura y cuenta con 0,66 megavatios, mientras el vecino parque eólico Eastern Kings ha sido dotado más recientemente con otras de 90 metros de diámetro y 81 metros de altura que alcanzan los tres megavatios.

Con esta operación de modernización del parque, que se encuentra "en sus primeras etapas de planificación", tal y como ha avanzado MacLeod, Canadá refuerza su apuesta por la energía renovable haciendo frente, al mismo tiempo, a la creciente preocupación sobre las grandes extensiones de terreno que ocupan los parques eólicos.