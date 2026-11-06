El cantautor Carlos Vives reivindica la hispanidad: "Nos sembraron muchos relatos en contra de lo que somos y nos desconectaron"

El cantante colombiano Carlos Vives ha reivindicado la importancia de recuperar la identidad y la historia compartida del mundo hispano y ha advertido de que determinados relatos culturales han contribuido a distanciar a los pueblos de sus raíces. "Nos sembraron muchos relatos en contra de lo que somos, incluida la hispanidad, y nos desconectaron", ha afirmado durante su intervención en el Forbes Iberoamerican Summit 2026.

El artista ha defendido la necesidad de revisar la historia desde una perspectiva que permita comprender la herencia cultural compartida entre España y América, sin trasladar al pasado los criterios del presente. En este sentido, ha señalado que una de las principales dificultades del mundo hispano es precisamente reconocer su propia identidad."Parte importante de nuestro problema es saber quiénes somos", ha expresado Vives, quien ha reivindicado la influencia de la tradición española y de figuras como el Mío Cid en la construcción de la cultura latinoamericana.

El cantante ha considerado que la hispanidad constituye una de las grandes cuestiones pendientes de recuperar dentro de la memoria colectiva. "Una de las tierras del olvido más grandes es nuestra hispanidad", ha afirmado, antes de llamar a "entender la historia" y a "no juzgarla como si estuviéramos hace 500 años".

A su juicio, resulta necesario superar los discursos que mantienen enfrentados a los pueblos de ambos lados del Atlántico y ofrecer a las nuevas generaciones una visión más amplia de sus orígenes, que les permita sentirse libres y comprender la complejidad de su identidad. Vives ha cuestionado la repetición de determinados relatos sobre la conquista de América que, en su opinión, han terminado por simplificar una historia mucho más compleja. "Nos llenamos de relatos que nos apartaron de quienes somos", ha señalado, al tiempo que ha criticado que se repita de manera automática que "los españoles vinieron, mataron a los indios y se llevaron el oro. Se impuso la contracultura", ha añadido el artista, quien considera que esos discursos han contribuido a debilitar los vínculos culturales y a ocultar elementos fundamentales de la identidad compartida.

La música como camino hacia la identidad

Más allá de su reivindicación histórica, el intérprete ha destacado el papel de la música como herramienta para comprender sus propios orígenes y reconocer la riqueza cultural del mundo iberoamericano.

En su opinión, la creación artística está estrechamente relacionada con el conocimiento de la propia identidad y con la capacidad de reconocer las diferentes influencias que conforman una cultura. "Lo que yo siento es que la música me ha enseñado a entender qué nos pasó, quiénes somos, y tenemos que trabajar en eso", ha explicado.

Vives ha defendido especialmente el reconocimiento del mestizaje como uno de los elementos esenciales de la identidad latinoamericana y ha lamentado que, en ocasiones, se haya negado o relegado esa herencia cultural."Ahí está la creatividad, y hemos negado nuestro mestizaje", ha concluido.