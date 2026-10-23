Las Galas de la Hispanidad celebran la diversidad de las regiones españolas en Buenos Aires

Particpantes en el encuentro con el presidente de FEDESPA en el centro de la imagen

Buenos Aires acogió la primera edición de las Galas de la Hispanidad, una celebración que convirtió la cultura y las tradiciones de las distintas regiones españolas en protagonistas de una jornada dedicada a mantener vivos los vínculos con las raíces y la historia de España.

El encuentro propuso un recorrido por la geografía española a través de los trajes, los colores y los detalles representativos de cada territorio. La iniciativa permitió mostrar la diversidad cultural de los pueblos de España y reivindicar la memoria y el orgullo de sus tradiciones entre los integrantes de la colectividad española en Argentina.

Foto de familia de los participantes en las galas de la Hispanidad | Centro Zamorano de Buenos Aires

En esta primera gala participaron siete entidades: el Centro Burgalés, la Casa de Galicia y el Centro Arzuano Melidense, el Centro Navarro, la Casa Balear de Buenos Aires, el Centro Montañés-Casa de Cantabria, el Centro Cultural de Andalucía y el Club Archipiélago Canario.

El presidente de FEDESPA ejerció de anfitrión y dio la bienvenida a las instituciones participantes. Durante su intervención, destacó la importancia de este tipo de encuentros para celebrar y preservar las tradiciones de las distintas regiones españolas.

Al término de la gala, los miembros de la Comisión Directiva Adriana Cordero, Alicia Cuñarro y Pedro Valenciaga entregaron los diplomas de participación a las casas y centros que formaron parte de esta primera edición.

Participantes en el desfile | Centro Zamorano de Buenos Aires

Las Galas de la Hispanidad nacen así como un espacio de encuentro para poner en valor la diversidad cultural española y el papel de las entidades de la colectividad en Buenos Aires en la conservación y transmisión de sus raíces.