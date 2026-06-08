Una cascada de explosiones en Teherán y otros puntos de Irán tras el ataque a Israel

Teherán, Isfahán y Tabriz han vivido una noche de explosiones después del ataque de Irán sobre Israel en represalia por sus bombardeos en Beirut, y a pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hablaría con el primer ministro del país hebreo, Benjamin Netanyahu, para frenar la escalada.

El ataque ha sido confirmado por el propio ejército israelí, que ha concretado que se dirigió contra objetivos militares en el oeste y el centro de la república islámica.

Y es que, si bien el presidente Trump avanzó anoche que pediría a Netanyahu que no devolviese los ataques, en aras de facilitar una salida negociada al conflicto en Oriente Próximo, el ministro israelí Itamar Ben Gvir, que también se opuso a la tregua con Líbano, ya reclamaba que Teherán debía "arder".

No obstante, en una entrevista concedida al diario británico Financial Times, el inquilino de la Casa Blanca ha incidido en que Israel "no tendrá más remedio" que aceptar el acuerdo que puedan alcanzar Washington y Teherán para devolver la estabilidad a la región. El premier israelí, ha subrayado, no es quien "toma las decisiones".

Esta reacción se produce días después de que tachase a su amigo Bibi de "puto loco" por no poner freno a sus ataques sobre Líbano. "Estás completamente loco. Estarías en la cárcel si no fuera por mí. Te estoy salvando el pellejo. Ahora todo el mundo te odia. Todo el mundo odia a Israel por esto", llegó a decirle al dirigente israelí.