Cuatro muertos más en Ucrania a causa de otro ataque masivo de Rusia

Al menos otras cuatro personas han perdido la vida en un nuevo "ataque masivo" por parte del ejército de Rusia contra Ucrania, que afectó a un total de once regiones del país europeo.

"Es importante seguir apoyando a Ucrania", ha subrayado Zelenski a través de sus redes sociales, después de informar de que se han registrado daños en edificios de dos localidades, Zaporiyia y Poltava, y de que un dron impactó contra un tren eléctrico en Járkov. En este contexto, ha reclamado que "es necesaria mayor protección para salvar vidas" en su país, que lleva más de cuatro años soportando las embestidas del país soviético.

De hecho, ha incidido en la importancia de que todos los acuerdos sobre defensa aérea se implementen a tiempo, ya que, solo hoy, sus sistemas de defensa han logrado interceptar 25 misiles y 365 drones rusos. Con todo, se han confirmado impactos en 22 ubicaciones. "Y el ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha advertido.

Frente a ello, desde el Kremlin han confirmado la destrucción de 55 drones ucranianos durante las últimas horas sobre las regiones de Moscú, Kursk, Bélgorod, Briansk, Kaluga, Tula, Lípetsk, el mar Negro y la península de Crimea.