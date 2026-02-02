La presidenta de México niega haber hablado con Trump sobre denegar petróleo a Cuba

Las autoridades de México están explorando vías para reanudar el envío de petróleo a Cuba "por razones humanitarias", después de que la petrolera pública del país, Pemex, suspendiese el suministro en medio de las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que remitan combustible a la isla.

En este contexto, la presidenta del país azteca, Claudia Sheinbaum, ha negado haber hablado sobre este asunto con su homólogo estadounidense, quien tras un contacto telefónico la semana pasada la definió como una mandataria "maravillosa y brillante", si bien ha admitido que sí fue objeto de conversación entre su secretario de Exteriores y el secretario de Estado norteamericano. Sin embargo, Donald Trump desveló que sí había requerido a la mexicana que no enviase más crudo a Cuba, mientras ponía en valor que ella aceptó la reclamación.

A pesar de ello, Sheinbaum ha asegurado que está buscando "vías diplomáticas para poder enviar combustible al pueblo cubano", a fin de "evitar una crisis humanitaria". Por el momento, ya ha anunciado que esta misma semana enviará "alimentación y otras ayudas importantes" a la isla caribeña.

México ya ha sido objeto recientemente de las amenazas del inquilino de la Casa Blanca, quien llegó a avanzar una intervención militar por tierra contra los cárteles que "dirigen" este país.