Una decena de muertos, dos de ellos niños, en nuevos ataques de Israel a Líbano

Ataque a Irán

La ofensiva del país hebreo contra su vecino del norte se cobra ya más de 2.150 vidas

Al menos diez personas, dos de ellas menores de edad, han muerto en nuevos bombardeos de Israel contra diferentes puntos del sur de Líbano, de modo que la ofensiva se cobra ya más de 2.150 vidas.

Según el balance difundido por las autoridades libanesas, un bombardeo contra la localidad de Ansariye ha dejado cinco muertos, incluidos dos niños, y otros cinco heridos; mientras que el ataque perpetrado contra Juba se ha saldado con otras cuatro víctimas mortalesdos de ellas mujeres. Adicionalmente, una tercera operación militar israelí ha tenido como objetivo una motocicleta que circulaba por la ciudad de Tiro, y ha puesto punto y final a la vida de un joven palestino.

Los bombardeos israelíes contra Líbano no han cesado a pesar de que el acuerdo de alto el fuego incluía también el armisticio en este país mediterráneo, según los gobiernos de Irán y Pakistán —mediador en las negociaciones—, aunque tanto Washington como Tel Aviv lo han negado.

Noticias relacionadas
También te puede interesar

Lo último

stats