Israel contradice a Pakistán y decide excluir a Líbano del alto el fuego

"Un alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo Líbano y otros lugares, CON EFECTO INMEDIATO". El comunicado difundido por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en relación a la tregua pactada bajo su mediación entre Irán y Estados Unidos deja claro que el armisticio temporal por el cual se reabrirá el estrecho de Ormuz afecta a todos los territorios que se han visto golpeados a raíz de la irrupción militar iniciada el pasado 28 de febrero; pero Israel ya ha dejado claro que no aceptará esos términos y seguirá bombardeando a su vecino del norte.

A través de un escueto comunicado difundido por la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu, el país hebreo ha respaldado "la decisión de Trump de suspender los ataques", pero ha recalcado que ese alto el fuego "no incluye a Líbano". Y, de hecho, esta misma madrugada ha bombardeado la tercera ciudad del país, matando al menos a ocho personas y dejando más de una veintena de heridos.

Además, el portavoz en árabe del ejército de Israel, Avichai Adrai, ha emitido una nueva orden de evacuación para una zona de la ciudad de Tiro, argumentando que "las actividades de los terroristas de Hezbolá obligan a las Fuerzas de Defensa de Israel a actuar con fuerza en su contra". "En aras de su seguridad, evacuen sus hogares de inmediato", ha publicado en redes sociales, anticipando así nuevos ataques.

El balance de víctimas de este ataque masivo de Israel contra Líbano a raíz de su irrupción militar en Irán supera ya las 1.500 víctimas mortales. Y, tras volar varios puentes sobre el río Litani, en el sur del país, ya anunció que replicará "el modelo de Gaza" —por el que ha matado a más de 72.000 palestinos en la franja en tan solo dos años— en la zona fronteriza. El primer paso, ya anticipado, es "destruir todas las casas" en las aldeas libanesas próximas al límite con Israel.