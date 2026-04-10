Los países del Golfo exigen el fin de los ataques a Líbano y su inclusión en el alto el fuego

En medio de las tensiones derivadas de los importantes —y continuados— ataques de Israel contra Líbano, que están poniendo en riesgo las negociaciones de paz entre Irán y Estados Unidos, un total de 22 países árabes de África y Asia han condenado "la brutal agresión israelí" y han reclamado que la tregua de dos semanas también sea efectiva en el país mediterráneo.

Si bien en el documento hecho público por el primer ministro de Pakistán, que ejerció de mediador indirecto entre Washington y Teherán, ya figuraba Líbano como territorio incluido en este alto el fuego, el país hebreo decidió desvincularlo y la Casa Blanca secundó su decisión. Así pues, pocas horas después de anunciarse el pacto, la república libanesa fue el escenario de un durísimo ataque perpetrado por Israel que le costó la vida a más de 250 personas.

En este escenario, y mientras las agencias oficiales iraníes publican ya que Irán no se sentará a la mesa con Estados Unidos si no cumplen lo acordado y cesan los bombardeos, la Liga Árabe ha emitido un comunicado para exigir ese armisticio también en Líbano.

De esa organización forman parte países africanos como Argelia, Marruecos, Egipto o Túnez, y asiáticos como Arabia Saudí, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Kuwait, Qatar y Omán, entre otros.