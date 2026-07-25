Delcy Rodríguez anuncia un "plan maestro" para la reconstrucción "integral" de Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado la puesta en marcha de un "plan maestro" para la reconstrucción "integral" del país, dirigido especialmente a la atención prioritaria de las zonas más afectadas por el doble terremoto y la restitución "urgente" de los servicios públicos y la economía.

"El doble terremoto nos ha convocado al trabajo incansable para recuperar el estado La Guaira, El Junquito y las zonas afectadas en Aragua, Falcón, Carabobo y Yaracuy. Pero yo he llamado también a la reconstrucción espiritual de Venezuela", ha enfatizado, antes de concretar que se acelerará la construcción de viviendas y la recuperación de los servicios públicos para quienes fueron víctimas directas del terremoto.

El último balance de víctimas de los seísmos que tuvieron lugar hace un mes sitúa el número de muertos por encima de los 5.500, mientras los heridos alcanzan los 16.740.