Delcy Rodríguez reivindica su compromiso con la paz en presencia de Zapatero

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha recibido al expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero en el Palacio de Miraflores, en compañía de su hermano Jorge, presidente del Parlamento de la república bolivariana.

En este foro, la mandataria ha exhibido su compromiso con la unidad nacional y la estabilidad, así como con el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz en el que está inmerso el español.

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero se reúne con Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela | PRESIDENCIA DE VENEZUELA

De hecho, la presidencia venezolana ha indicado que Delcy Rodríguez recibió a Zapatero "como parte de la Diplomacia Bolivariana de Paz que afianza la hermandad, el diálogo, la solidaridad y el Programa para la Convivencia Democrática y la Paz que está en pleno desarrollo en el país".

"El Programa para la Convivencia Democrática y la Paz fue concebido con espíritu patriota y anticolonialista, y orientado a fortalecer la estabilidad, la armonía social y el diálogo político en el país", ha resaltado la Presidencia venezolana.

El propio Zapatero destacó el viernes que ve el mejor ambiente en Venezuela de "los últimos diez años". "Tengo una relación muy de largo alcance, casi diaria. Tengo una gran confianza en Delcy Rodríguez. En un tiempo récord está dando pasos que están produciendo una nueva manera de respirar en Venezuela", declaró Zapatero a los medios desde Caracas, donde se ha reunido también con representantes de la oposición. "Hay un renacer de Venezuela. Cada uno de nosotros somos mejores cuando ponemos el perdón, la reconciliación y el reencuentro como nuestros grandes ideales", profundizó.

Liberación de presos

Desde hace una década, el expresidente socialista ha participado en negociaciones entre el régimen chavista y la oposición y, según el gobierno de Pedro Sánchez, ha desempeñado un papel crucial en la liberación de presos políticos.

Precisamente el pasado jueves la Asamblea de Venezuela aprobó por unanimidad y en primera lectura una ley de amnistía para liberar a todos los presos políticos.